Echaron a un agente penitenciario por no ir a trabajar

El Ministerio de Seguridad y Justicia echó a un suboficial que cumplía funciones en el área de Recursos Humanos de la unidad carcelaria ubicada en Cacheuta, Luján de Cuyo. La decisión se tomó tras comprobarse que el agente dejó de asistir a trabajar sin mediar justificación alguna.

De acuerdo con el expediente administrativo, el efectivo comenzó a faltar a sus tareas el 8 de enero de 2024. A pesar de los reiterados intentos de la administración por contactarlo, tanto a través de su correo electrónico oficial como mediante notificaciones en su domicilio particular, el agente nunca retomó su puesto ni presentó documentación médica o legal que explicara su conducta.

Ante este panorama, la Inspección General de Seguridad (IGS) abrió un sumario para investigar la situación. El informe fue contundente: el agente violó las normas fundamentales de su investidura.

Durante la etapa de investigación, se le brindó al suboficial la oportunidad de defenderse en una audiencia realizada en mayo de 2024. Sin embargo, el implicado decidió abstenerse de declarar y no aportó pruebas para revertir la acusación. Consecuentemente, la Junta de Disciplina determinó que la falta era grave, imponiendo la sanción de cesantía.

La resolución, firmada por la ministra de Seguridad Mercedes Rus señala:

Auditoría de sueldos: Se ha ordenado una revisión exhaustiva para determinar si el agente cobró haberes durante el tiempo que no trabajó, con el objetivo de exigir la devolución de ese dinero al Estado.

Acción penal: El expediente ha sido enviado a la Unidad Fiscal Correccional para investigar si cometió un delito tipificado en el Código Penal.

Finalmente, se informó que el exfuncionario tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar recursos administrativos si desea apelar la medida.