Duro golpe para Jey Mammón: esto decidió la Justicia en su juicio contra Lucas Benvenuto

Este lunes la Justicia tomó una importante decisión en el caso contra el presentador televisivo Jey Mammón. Y es que el conductor inició un juicio contra Lucas Benvenuto por calumnias e injurias, esto ante las denuncias de abuso sexual infantil que el joven le hizo.

Al recibir la noticia, el mismo Benvenuto compartió la noticia en sus redes sociales, diciendo: “Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor…. HARÍA LO MISMO UNA Y OTRA VEZ. HABLARÍA, DENUNCIARÍA y me armaría de valor todas las veces que fueran necesarias”.

La información más detallada la dio Carlos Monti en Entrometidos durante la tarde. El periodista contó: “Te lo voy a hacer fácil para que lo entiendas, después de que Lucas Benvenuto salió a contar lo que había pasado con él, ustedes recuerdan que además había prescrito la causa y demás, le inició una causa por calumnias e injurias, acá la tengo”.

A esto, el abogado de la víctima Javier Moral sumó: “Le hizo un juicio penal que se llama ‘calumnias e injurias’ para demostrar que lo que decía Lucas era mentira, básicamente y él entendía que lo que había dicho, constituía una falsa acusación, una injuria, una calumnia y pretendió mediante demostrar de que mentía”.