Durante su discurso ante el HCD, Andraos apuntó contra Milei : “No nos mandó un peso”

Emir Andraos, intendente de Tunuyán, brindó el miércoles por la noche su discurso anual ante el Honorable Concejo Deliberante, en el que realizó un repaso de lo que fue su pasado año de gestión. En ese marco, aprovechó la oportunidad para marcar contrapuntos entre el rol del Estado municipal con el nacional, y apuntó contra Javier Milei por la falta de recursos enviados.

“Los municipios en general no anticipamos que íbamos a estar tan solos. El desprecio y la falta de sensibilidad de la gestión nacional por los gobiernos locales no tiene precedentes”, expuso Andraos. En esa línea, fue categórico al remarcar: “Milei no nos mandó un peso todavía”.

En ese sentido, el jefe comunal sostuvo quesu municipio debió sostener obras y políticas públicas con recursos propios ante la ausencia de financiamiento nacional. “En un escenario donde muchos optaron por detenerse, resignarse y abandonar, en Tunuyán decidimos avanzar. Pusimos en pie todo aquello que estaba paralizado. Cuando el Estado está presente se traduce en hechos concretos”, dijo. Uno de los casos que expuso Andraos fue el del financiamiento del barrio Bordelongue. Según el intendente aseveró que “Tunuyán es el único municipio que gestionó, financió y construyó viviendas con recursos propios“.

Andraos expuso que este año sólo recibió ayuda de Provincia para terminar las obras en el barrio Bordelongue.

Sobre el rumbo planteado por Milei, Andraos fue lapidario al expresar que se trata de “un Gobierno que vino a destruir el Estado pero aún no sabemos qué vino a construir“, y volvió a reclamar por un reparto equitativo de fondos: “Nada de esto puede funcionar sin el traspaso efectivo de los recursos financieros adecuados“.

En esa línea, el jefe comunal expuso que la caída en la coparticipación se debe a la realidad económica que atraviesa el país, consecuencia “de la retracción del consumo“. En ese marco, aseguró que el país atraviesa “un modelo económico sin resultados esperados y que arrastra a un sector de la sociedad a degradar su calidad de vida”.

Otro de los aspectos que criticó fue que el municipio tuviera que afrontar inversiones en materia educativa sin contar con ningún tipo de asistencia de Nación. “Este año, con la tremenda caída de la coparticipación y el financiamiento educativo nos obliga a repensar cómo seguir cerca de las escuelas con menos recursos”, sostuvo.

Además, también criticó la falta de presencia del Estado nacional en temas vinculados a la inclusión. En ese aspecto, Andraos aseguró que “la inclusión no es un concepto, es una práctica… es garantizar que nadie quede afuera, es achicar desigualdades, no achicar el gasto público“, y aseveró que, más allá de las prioridades nacionales, “nuestro compromiso con las personas con discapacidad es absoluto”.