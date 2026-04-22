Drones en el Valle de Uco: cómo es la nueva base que cambiará la seguridad en toda la región

La seguridad en el Valle de Uco sumó una nueva herramienta tecnológica con la inauguración de la base de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados en San Carlos. El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo junto a la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el intendente Alejandro Morillas, quien tuvo un rol clave en el proyecto (el municipio cedió el espacio en comodato para su instalación).

Con esta incorporación, la Provincia amplía su capacidad de vigilancia aérea en una región estratégica, sumando esta base a las ya operativas en el Gran Mendoza y en el Sur (con sede en San Rafael). La nueva delegación cuenta con cuatro pilotos activos, dos en formación, dos drones y un móvil, lo que permitirá reducir tiempos de respuesta y mejorar la cobertura en zonas de difícil acceso.

Desde el Gobierno destacaron que el objetivo es fortalecer el patrullaje tecnológico con recursos instalados directamente en el territorio (a diferencia del esquema anterior, donde los drones se trasladaban desde otras zonas). Según explicó Rus, esta base permitirá una cobertura permanente en todo el Valle de Uco, con personal capacitado disponible en cada turno.

El impacto será especialmente relevante en áreas rurales, donde los drones ya demostraron utilidad en operativos contra delitos como el abigeato (en 2025 se secuestraron cerca de 2.500 kilos de carne ilegal). Además, estos dispositivos permiten rastrear personas o vehículos en tiempo real y emitir órdenes mediante altavoces, lo que mejora la capacidad disuasiva y operativa de la Policía.

Desde el municipio de San Carlos valoraron la iniciativa como una respuesta concreta a una demanda vecinal. La implementación no solo refuerza la seguridad real, sino también la percepción de protección en la comunidad, extendiendo sus beneficios a departamentos como Tunuyán y Tupungato (zonas directamente alcanzadas por la nueva base).