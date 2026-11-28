Diez personas fueron aprehendidas en San Carlos luego de un operativo policial realizado en distintos puntos del departamento, el cual incluyó -entre otras cosas- la intervención de drones. El procedimiento se realizó el jueves y dejó, además, más de 90 personas identificadas y decenas de vehículos controlados.

El despliegue fue coordinado por la Jefatura Departamental y contó con la participación de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje, Cuerpos Especiales, Policía Rural, la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y las comisarías 18 y 41.

Según explicaron fuentes oficiales, uno de los elementos distintivos del operativo fue la utilización de drones, que permitieron complementar los patrullajes terrestres con tareas de vigilancia desde el aire.

Según los datos aportados por la Policía, durante el procedimiento los efectivos identificaron a más de 90 personas. De ese total, 35 fueron sometidas a controles mediante el sistema biométrico. Además, diez personas fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes.

El operativo también incluyó controles vehiculares: la Policía inspeccionó 60 automóviles y 12 motocicletas..