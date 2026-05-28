Drama en el periodismo mendocino: 12 despidos en un medio y más incertidumbre laboral

La noticia corrió rápidamente entre grupos de WhatsApp, redacciones y redes sociales. En cuestión de horas, periodistas, fotógrafos, editores y trabajadores de prensa comenzaron a compartir mensajes de preocupación por una situación que volvió a golpear a uno de los sectores más castigados de los últimos años: el periodismo.

Según trascendió, al menos 12 trabajadores del medio digital El Editor fueron despedidos de manera repentina, en una decisión que generó malestar e incertidumbre entre quienes formaban parte de la estructura periodística del portal.

El episodio puso en evidencia la situación que hace tiempo atraviesa este medio, pese a ser uno de los más jóvenes de Mendoza.

Aunque hasta el momento no hubo una comunicación pública detallada por parte de la empresa sobre el alcance de la medida, distintas publicaciones y mensajes difundidos en redes sociales señalaron que las desvinculaciones se produjeron de forma sorpresiva y afectaron a buena parte del equipo de trabajo.

Nos acaban de avisar que todos los que hacíamos El Editor estamos despedidos porque la empresa aduce no poder solventar los costos. Aportes impagos, sanciones y un final previsible. Hermosa previa del Día del Periodista. pic.twitter.com/MkRejMp3L7 — Fernanda Verdeslago Wozniak ⭐⭐⭐ (@fer_verdeslago) May 28, 2026

El costo humano detrás de los despidos

Detrás de cada desvinculación hay historias personales, familias y proyectos que quedan atravesados por la incertidumbre.

Por eso, la repercusión de los despidos excedió rápidamente el ámbito empresarial. Colegas, trabajadores de distintos medios y referentes del sector comenzaron a expresar solidaridad con quienes perdieron su fuente laboral de un día para el otro.

Laniakea SAS, la firma detrás de El Editor Mendoza

El Editor Mendoza funciona bajo la razón social Laniakea SAS, según figura en la información institucional publicada por el propio medio. En el sitio también aparece como director Darío Varas.

La empresa desembarcó en Mendoza hace menos de dos años con una propuesta periodística enfocada en el formato digital y una redacción integrada por periodistas, fotógrafos, editores y personal técnico.

Sin embargo, el proyecto quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que trascendiera el despido de al menos 12 trabajadores. Según publicaciones realizadas por periodistas en redes sociales, las desvinculaciones se habrían producido de manera sorpresiva y afectaron a buena parte del equipo que integraba el portal.

Hasta el momento no hubo una comunicación pública detallada por parte de la empresa sobre los motivos de la medida ni sobre cómo quedará conformada la estructura laboral del medio tras los despidos.