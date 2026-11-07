Dos vinos de Mendoza estarán presentes en las misas que celebrará el papa León XIV

La producción vitivinícola mendocina tendrá un lugar destacado en las celebraciones religiosas que encabezará el papa León XIV durante su visita a la Argentina. Dos vinos elaborados en la provincia fueron seleccionados para ser utilizados en las misas, uno producido por Bodega Cabrini, en Luján de Cuyo, y otro por la obra salesiana de Don Bosco, en Maipú.

Se trata de vinos rituales, una categoría reconocida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para aquellos productos destinados al culto religioso. Su elaboración requiere la autorización de las autoridades correspondientes de cada confesión y debe respetar las condiciones enológicas establecidas por la normativa vigente.

El Vino Licoroso de Misa Cabrini, elaborado desde 1939, será utilizado en la celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Cuenta con la aprobación del Arzobispado de Mendoza y se produce con uvas de Ugarteche, en un corte de Malbec, Tempranillo, Bonarda y Lambrusco. Por su parte, el Don Bosco Licoroso Especial estará presente en la misa prevista en Córdoba y se elabora en la bodega escuela salesiana de Rodeo del Medio.

La producción de este último involucra tanto a trabajadores del establecimiento como a estudiantes de los niveles secundario, terciario y universitario. Su composición combina Torrontés Riojano, Moscatel de Alejandría y Malvasía, y presenta un color naranja intenso con reflejos cobrizos. Entre sus características aromáticas y gustativas se destacan las notas de nuez, piel de naranja, miel y café.