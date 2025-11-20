Dos vacantes en la Justicia: los fiscales que Cornejo propuso para ocupar cargos clave

La postulación de los fiscales Gustavo Pirrello y Fernando Giunta llegó este martes al Senado provincial, donde comenzará el análisis formal de sus antecedentes. Las propuestas remitidas por el gobernador Alfredo Cornejo buscan cubrir dos puestos de Fiscal de Cámara Penal, cargos centrales dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal.

Con el ingreso de la documentación, la Cámara Alta iniciará el procedimiento habitual: tratamiento en comisiones, apertura de una audiencia pública para recibir adhesiones e impugnaciones y posterior votación en sesión secreta, donde se requiere mayoría simple. Aun sin apoyo de la oposición, el oficialismo cuenta con los votos para aprobar los nombramientos.

En caso de obtener el aval del Senado, ambos asumirán como Fiscales Jefes en lo Penal. Luego será el procurador general Alejandro Gullé quien designe al nuevo Fiscal Adjunto, segundo cargo en jerarquía dentro del área penal. Según estimaciones preliminares, ese puesto podría ser asignado a Gustavo Pirrello.

Quién es Gustavo Pirrello

El fiscal Gustavo Miguel Pirrello, de 48 años, trabaja actualmente en la Unidad de Homicidios y Violencia Institucional. Ingresó al Poder Judicial en 2007 y accedió a cada cargo mediante concursos de antecedentes y oposición. Su legajo incluye un Registro de Felicitaciones, donde figuran reconocimientos del Cónsul de Chile por su desempeño en el femicidio de Concepción Arregui, agradecimientos de familiares de Salvador Vanella y una mención por un operativo en Campo Pappa.

El fiscal de Homicidios, Gustavo Miguel Pirrello. Archivo El Sol.

Quién es Fernando Giunta

El fiscal Fernando Giunta, de 47 años, se desempeña en la Unidad Fiscal de Delitos de Tránsito. Es abogado egresado de la Universidad de Mendoza, posee un máster en Sevilla y otros posgrados. Ingresó al Poder Judicial en 2005 y desde 2009 trabaja como fiscal de Instrucción, con un paso previo por la Unidad de Violencia de Género, de la que fue trasladado tras una denuncia por violencia psicológica radicada por su expareja, lo que derivó en un conflicto institucional.

Fernando Giunta, fiscal de tránsito. Gentileza.

El rol que ocuparán si son aprobados

Si el Senado avala sus pliegos, ambos fiscales asumirán funciones en un ámbito clave del sistema penal mendocino. La definición del nuevo Fiscal Adjunto, encargado de coordinar áreas sensibles del Ministerio Público Fiscal, quedará en manos del procurador Alejandro Gullé, quien deberá completar el esquema de reemplazo de la vacante que dejó el fallecimiento de Gonzalo Nazar en diciembre del año pasado.