“Dos provincias por mes”: se supo cuál será el primer gobernador que recibirá a Milei

Mientras intenta reacomodar su gabinete, Javier Milei busca cumplir con su palabra de visitar dos provincias por mes. De acuerdo con el mandatario, la reciente campaña electoral, con su desembarco en territorio, dio resultado positivo para la remontada libertaria.

“Vamos a viajar a dos provincias por mes. Me parece que le hace bien a la gente que yo visite el territorio. Es más, estamos pensando en hacer una reunión de gabinete por mes en el interior. La construcción de la Argentina no es obra de una sola persona”, planteó el mandatario.

“Eso, inexorablemente, con los que coinciden en el rumbo, usted tiene que abrir una ventana de diálogo. Claramente, vamos a tener mejores leyes, no tengo dudas”, completó.

Se trata de un cambio abrupto en la impronta de gestión ya que durante el 2024 y una buena parte de este año el jefe de Estado evitó ir al interior. Lo hizo escasas veces y por determinadas alianzas.

Corrientes será el primer destino de Javier Milei

La provincia que iniciará este plan para federalizar su gestión es Corrientes, donde contó como principal candidata a legisladora nacional a Virginia Gallardo. Será el 13 de noviembre, día que participará de la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad de Corrientes.

Corrientes es una de las provincias donde falló el armado territorial puro de La Libertad Avanza. Karina Milei y los Menem prefirieron no hacer una alianza electoral con el gobernador radical Gustavo Valdés, quien impuso a su hermano como gobernador.