Dos personas terminaron detenidas tras una serie de allanamientos por drogas en Tupungato

En la tarde del jueves, cerca de las 18:30, personal de la Policía de Mendoza realizó una serie de allanamientos en el departamento de Tupungato, en lo cuales lograron secuestrar estupefacientes y detener a dos personas involucradas.

Según informaron, efectivos de Lucha Contra el Narcotráfico llevó a cabo procedimientos en la calle Catamarca al 300, allí se revisaron dos domicilios y se detuvo a dos sujetos mayores de edad que estaban en tenencia de marihuana.

En el primer lugar, la Policía encontró casi 2 kilos de cogollos, hojas y ramas de marihuana sativa que estaban separados en envoltorios y recipientes. Además se encontraron tres plantas de marihuana de 1,9 metros, 292.000 pesos en efectivo, tres celulares y elementos de fraccionamiento.

En el segundo domicilio secuestraron 86 gramos de ramas de marihuana y cinco plantas de la misma que medían 3 metros.

Ambos sujetos fueron trasladados a disposición de la Justicia, siendo que el dueño de la primera casa tenía un pedido de captura desde el 2018.