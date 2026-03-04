Search
Dos personas fueron detenidas y más de 1.500 fueron identificadas en controles preventivos en San Carlos

Durante las últimas horas se desplegaron operativos preventivos en distintos puntos de San Carlos, con patrullajes y controles coordinados por la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y las comisarías 18 y 41, que permitieron detectar irregularidades, secuestrar vehículos y fiscalizar a cientos de personas.

La Policía de Mendoza realizó en las últimas horas un amplio operativo preventivo en el departamento de San Carlos, que incluyó patrullajes dinámicos, puestos de control y fiscalización vehicular en distintos puntos estratégicos.

Las maniobras fueron coordinadas por la Jefatura Departamental y contaron con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y efectivos de las comisarías 18 y 41. El objetivo fue reforzar la prevención del delito y fortalecer la presencia policial en la vía pública

Durante los procedimientos se identificó a 1.703 personas mediante sistemas biométricos y verificación de antecedentes. Como resultado, dos individuos quedaron a disposición de la Justicia al constatarse que registraban medidas pendientes.

En paralelo, los uniformados controlaron 258 automóviles, 64 motocicletas y 13 colectivos. Además, se labraron 63 actas por infracciones a la Ley de Tránsito y se procedió al secuestro de dos vehículos por diversas irregularidades.

