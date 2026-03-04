Dos personas fueron detenidas y más de 1.500 fueron identificadas en controles preventivos en San Carlos

La Policía de Mendoza realizó en las últimas horas un amplio operativo preventivo en el departamento de San Carlos, que incluyó patrullajes dinámicos, puestos de control y fiscalización vehicular en distintos puntos estratégicos.

Las maniobras fueron coordinadas por la Jefatura Departamental y contaron con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y efectivos de las comisarías 18 y 41. El objetivo fue reforzar la prevención del delito y fortalecer la presencia policial en la vía pública

Durante los procedimientos se identificó a 1.703 personas mediante sistemas biométricos y verificación de antecedentes. Como resultado, dos individuos quedaron a disposición de la Justicia al constatarse que registraban medidas pendientes.

En paralelo, los uniformados controlaron 258 automóviles, 64 motocicletas y 13 colectivos. Además, se labraron 63 actas por infracciones a la Ley de Tránsito y se procedió al secuestro de dos vehículos por diversas irregularidades.