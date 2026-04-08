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Dos personas fueron detenidas por robar nueces en un distrito de Tupungato

El rápido accionar de la Policía permitió que estos sujetos fueran aprehendidos y no siguieran delinquiendo

En la noche del martes, cerca de las 20, personal de la Policía dio intervención a un hecho delictivo en el distrito Cordón del Plata, Tupungato.

Según informaron, efectivos de seguridad privada estaban controlando una finca sobre calle Los Cuatro, cuando vieron a dos sujetos dentro del predio aparentemente robando.

Ante esto llamaron al 911 y solicitaron refuerzos, al llegar los policías localizaron una bolsa de nueces y terminaron deteniendo a dos personas que se encontraban cerca de los robado.

Estas personas, de 27 y 19 años fueron trasladadas a la Subcomisaria del distrito para quedar a disposición de la Oficina Fiscal.

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