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Dos personas fueron detenidas por robar en Tupungato: se recuperaron más de 300 kilos de nueces

Un hombre de 25 y otro de 22 años fueron detenidos por robar nueces en una finca del departamento de Tupungato

Durante la noche del lunes, pasadas las 21, personal de la Unidad Especial de Patrullaje logró frenar un hecho de robo de nueces en el departamento de Tupungato, más específicamente en una finca de la calle Los Cuatro en el Cordón del Plata.

Según informaron, el CEO desplazó a efectivos de la UEP hasta la calle Los Cuatro tras recibir una denuncia de que estaban robando nueces en la finca Fazzio. Ante esto, el personal llegó al lugar y se encontraron con dos bolsas llenas con este fruto.

Mientras un móvil controlaba el interior, dos patrullas se quedaron en la periferia del terreno, desde donde lograron ver a dos sujetos transportando dos bolsas con nueces. Siendo así que los redujeron en un descampado fuera de la propiedad.

Al haberlos asegurado, la Policía procedió a detenerlos por hurto simple, secuestrando más de 180 kilos de nueces. Además constataron que uno de los sujetos tenía medidas pendientes con la Justicia desde el año 2024.

Recuperación en otros procedimientos

En el marco de los operativos de control en zonas nogaleras dispuestos por la Jefatura de Policía Departamental Tupungato, a través de su Unidad Especial de Patrullaje, efectivos policiales lograron recuperar más de 200 kilogramos de nueces entre los días domingo y lunes, en distintos procedimientos realizados en el departamento.

Uno de los principales operativos tuvo lugar en la finca Fazzio, ubicada en la zona de Cordón del Plata, donde se concretaron dos intervenciones que permitieron el secuestro de ocho bolsas de arpillera con un total de 150 kilogramos de nueces.

En paralelo, otros 80 kilogramos de nueces, distribuidos en dos bolsas, fueron recuperados durante controles e intervenciones realizadas en calle Los Cuatro, también en Cordón del Plata, y en la finca Andeluna.

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