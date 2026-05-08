Dos personas fueron detenidas por intentar robar una camioneta en Tupungato

Durante la mañana del pasado jueves, personal de la Policía de Mendoza dio rápida intervención a un hecho delictivo contra vehículos en el casco céntrico del departamento de Tupungato, más específicamente entre calles Belgrano y Monseñor Fernández.

Según informaron, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje estaban controlando las calles, cuando el CEO los trasladó a las cercanías de la Rotonda del Reloj. Lugar donde, según una llamada, estaba ocurriendo un ilícito.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la víctima, quien aseguró que encontró a un sujeto dentro de su camioneta intentando robar elementos de valor; en ese momento la víctima lo saca y el delincuente termina fugándose corriendo. A lo que suma que, en el mismo momento se ve salir un Fiat Cronos a alta velocidad.

En este momento, los efectivos pasan las características a los otros móviles, siendo encontrado el corredor en la calle Monseñor Fernández esquina Almirante Brown y Las Heras. Allí, el sujeto terminó siendo detenido por las autoridades.

Simultáneamente el personal estableció un operativo cerrojo para dar con el rodado en fuga, cuando informan que este pasó en gran velocidad hacía la zona de San José. En el distrito la Policía lo estaba esperando, pero este dio un giro en U y terminó por ingresar al callejón Piedras Blancas, donde terminó siendo detenido.

Así, ambos sujetos, oriundos de Luján y Guaymallén, quedaron detenidos en Comisaría 20 y deberán responder a la Justicia por un caso de hurto simple. Cabe aclarar que uno de los sujetos tenía pedido de captura desde 2018 solicitado por la UF de Maipú.