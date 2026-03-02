Dos personas fueron detenidas por caza furtiva en San Carlos: llevaban 15 animales muertos

Un operativo de prevención realizado por la Policía Rural durante el fin de semana, derivó en el secuestro de 15 ejemplares de fauna silvestre y la aprehensión de dos personas, tras un procedimiento llevado a cabo sobre la Ruta 40, en San Carlos.

El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje y detectaron una camioneta Chevrolet, por lo que procedieron a detener su marcha. En ese momento, uno de los ocupantes descendió del vehículo y escapó hacia un campo inculto llevando consigo una mochila, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

Al regresar al lugar, el personal observó un bolso que habría sido descartado durante la huida, en cuyo interior encontraron 10 ejemplares muertos de la especie piche. Posteriormente, al requisar la camioneta, hallaron otro morral que contenía 5 animales más, junto a botellas de agua y un cuchillo.

Durante el procedimiento también se constató que el conductor circulaba sin licencia de conducir ni seguro obligatorio, situación que fue informada al ayudante fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión de ambos involucrados y el secuestro de los elementos vinculados al hecho.

Como resultado del operativo, en el que intervino además el Departamento de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, se incautaron los 15 animales, la camioneta utilizada para el traslado, un cuchillo y dos canes mestizos.