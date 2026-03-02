Search
Instagram Facebook Twitter
WhatsApp-Image-2026-03-02-at-11.57.00-980x735
control

Dos personas fueron detenidas por caza furtiva en San Carlos: llevaban 15 animales muertos

El procedimiento se realizó sobre la Ruta 40 y terminó con dos personas aprehendidas tras intentar escapar, además del secuestro de los animales con intervención del Departamento de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.

Un operativo de prevención realizado por la Policía Rural durante el fin de semana, derivó en el secuestro de 15 ejemplares de fauna silvestre y la aprehensión de dos personas, tras un procedimiento llevado a cabo sobre la Ruta 40, en San Carlos.

El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje y detectaron una camioneta Chevrolet, por lo que procedieron a detener su marcha. En ese momento, uno de los ocupantes descendió del vehículo y escapó hacia un campo inculto llevando consigo una mochila, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

Al regresar al lugar, el personal observó un bolso que habría sido descartado durante la huida, en cuyo interior encontraron 10 ejemplares muertos de la especie piche. Posteriormente, al requisar la camioneta, hallaron otro morral que contenía 5 animales más, junto a botellas de agua y un cuchillo.

Durante el procedimiento también se constató que el conductor circulaba sin licencia de conducir ni seguro obligatorio, situación que fue informada al ayudante fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión de ambos involucrados y el secuestro de los elementos vinculados al hecho.

Como resultado del operativo, en el que intervino además el Departamento de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, se incautaron los 15 animales, la camioneta utilizada para el traslado, un cuchillo y dos canes mestizos.

ETIQUETAS:

san carloscaza ilegal

+ Noticias

changuitos carísimos

Mendoza quedó entre las 10 provincias con mayor gasto en supermercados

Por: Redacción NDI

gestantes hospitalizadas

Mendoza someterá a un test de drogas obligatorio a embarazadas en internación

Por: Redacción NDI

sesiones ordinarias

Martín Aveiro durísimo contra el discurso de Milei en el Congreso: “Show televisivo”

Por: Redacción NDI

control

Dos personas fueron detenidas por caza furtiva en San Carlos: llevaban 15 animales muertos

Por: Redacción NDI

oportunidad

Tupungato confirmó las fechas para realizar el curso de Manipulación de Alimentos en marzo

Por: Redacción NDI

prevención

Operativo UPD: la Policía desactivó 18 fiestas ilegales en todo el territorio provincial

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter