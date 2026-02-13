Search
Dos personas fueron detenidas por asaltar una panadería en Tupungato

Dos hombres mayores de edad fueron detenidas en el departamento de Tupungato tras haber robado en un comercio de barrio

Durante la jornada del jueves, personal de la Policía tuvo que intervenir en un hecho delictivo dentro del departamento de Tupungato. Y es que, un llamado al 911 alertó sobre un robo activo en una panadería del Barrio Los Nogales.

Ante esto, personal de la Comisaría 20 y de la Unidad Especial de Patrullaje se trasladaron al lugar para dar atención a este hecho, donde les indican que el llamante estaba en calle Liniers siguiendo a uno de los supuestos autores.

Ante esto, personal recorrió la calle hasta llegar a Urquiza, allí encontró a dos sujetos sentados en una garita, los cuales proceden a ser requisados y les encuentran una serie de billetes de baja denominación dentro de una riñonera; situación que los puso en una clara actitud nerviosa.

Simultáneamente, el dueño de la panadería se presentó en la Comisaría para radicar la denunciar y aportó un video como evidencia, donde se veía que el autor tenía ropa muy similar a la del ciudadano que usaba la riñonera. Por lo que los dos masculinos fueron detenidos, uno para quedar a disposición de la Oficina Fiscal y el otro para averiguar antecedentes.

