Dos nuevos espacios culturales y 24 escuelas en construcción: las metas de Educación para 2026

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, presentó en la Legislatura provincial el Presupuesto 2026, que destina el 25,3% de los recursos de Mendoza al área educativa. La inversión total asciende a $1.694.919.692.007 y apunta a consolidar la transformación educativa, tecnológica y cultural en toda la provincia.

El funcionario explicó que los recursos estarán enfocados en fortalecer la transformación educativa, el capital humano y las condiciones de infraestructura escolar. “Tenemos un incremento respecto de 2025 que nos posiciona mejor en términos cuantitativos y con muchos desafíos cualitativos”, afirmó.

Entre los ejes principales se destacan la reparación de 700 edificios escolares, la construcción de 24 escuelas nuevas —de las cuales la mitad ya están en obra—, y la ampliación de 28 establecimientos educativos. Además, se instalarán paneles solares en 20 escuelas y se construirán playones deportivos en 30.

El #Presupuesto2026 consolida una mirada integral sobre educación, cultura e infancias.



Más alfabetización y tecnología en las aulas, más espacios para la creatividad y el desarrollo cultural, y más acompañamiento para cuidar a nuestras infancias.



Este Ministerio gestionará el… pic.twitter.com/r177zOJrgK — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) October 17, 2025

En materia tecnológica, la provincia invertirá $105.000 millones en el programa EDUTEC, que garantiza el acceso digital en cada aula, y consolidará los programas de alfabetización, matemática y formación docente, claves en la mejora de los resultados de aprendizaje.

El presupuesto educativo, que asciende a $1,53 billones, también incluye iniciativas como el Sistema de Alerta Temprana, el Programa Provincial de Idioma CUMBRE, la Nutrición del Lenguaje, y las Becas de Formación Docente, además de la transformación del nivel secundario.

En el área de Infancias, se destinarán $69.506 millones para fortalecer programas de cuidado institucional, acompañamiento, residencias alternativas y la creación de un nuevo Centro de Intervención Juvenil. “Nuestra prioridad es mejorar los hogares de niños y niñas vulnerados en sus derechos y avanzar en infraestructura para responsabilidad penal juvenil”, explicó García Zalazar.

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca y la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari.

En el ámbito de la Cultura, el presupuesto alcanza los $23.230 millones. Las inversiones estarán orientadas al mejoramiento de espacios culturales, la Fiesta Nacional de la Vendimia, la Feria del Libro, la federalización de actividades artísticas y el fortalecimiento de museos y áreas patrimoniales. El ministro adelantó además la creación de dos nuevos espacios culturales para el año próximo.

“Seguiremos apoyando la cultura mendocina, los museos y festivales que se han ido federalizando. El año que viene tendremos dos espacios nuevos para ampliar la oferta cultural”, sostuvo.

Finalmente, García Zalazar detalló las cinco líneas estratégicas que guiarán su gestión: crecimiento integral del capital humano, transparencia y participación ciudadana, desarrollo tecnológico y sustentabilidad, optimización de recursos y eficiencia en infraestructura.

Con este plan, Mendoza apuesta a consolidar un modelo educativo integral, con visión federal y una inversión tangible en escuelas, cultura e infancias, proyectando una de las mayores asignaciones presupuestarias del país al sector educativo.