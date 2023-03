Se llaman Delfina y Sofía, y ya habían estado en Qatar. En la noche del jueves estuvieron también en el Monumental y le cambiaron la letra a la conocida canción.

El Más Monumental de River fue una fiesta: en el campo jugó la Selección nacional de fútbol contra Panamá, cantaron Los Totora, Wos y La Konga, el público se emocionó y lloró. Y en medio de todo eso, dos nenas que cantaron una versión particular de «Muchachos», el himno del Campeón.

Delfina y Sofía escribieron su propia versión del tema, el que hasta los jugadores se aprendieron de memoria durante el Mundial Qatar 2022. Las nenas ya habían estado con sus familias en el país organizador, y en la noche del jueves 23 no podían estar ausentes.

«Inventamos una canción para la Scaloneta, pero la inventamos nosotras», dijeron a los micrófonos de TN. Así fueron las palabras de las niñas, que crearon otros versos para cantar el conocido tema que, originalmente, es de La Mosca.

La nueva letra de la canción

Las chicas aseguraron que esta letra nueva les pertenece. Y a los gritos, con lágrimas, entonaban la melodía pero agregando su propia impronta. La letra es la siguiente:

«Estuvimos en Qatar, / alentando en el Mundial, / las ‘princess’ cómo lloraron por tanta felicidad. / No te lo puedo explicar, / porque no vas a entender / la alegría que sentimos esa noche en el Lusail. / Pero esto no terminó, / porque hoy con Panamá, / lo seguimos festejando pero en el Monumental».

«Muchachos, / ahora solo quiero festejar. / El país está contento, el país no daba más. / Y ustedes / poniendo huevo y mucho amor, / la alegría que nos dieron / nos queda en el corazón.

«Argentina ya es campeón, / el Fideo la rompió, / de la mano del gran Lío nuestro sueño se cumplió. / La Araña la descosió / junto a Rodrigo de Paul. / La vida ellos dejaron por toda la Selección. / No me olvido de Enzo, qué golazo que clavó. / y del Dibu Martínez, qué pelota que sacó