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EN LAS HERAS

Dos menores vieron a la Policía, se asustaron e intentaron huir en moto: fueron detenidos con un ladrillo de droga

El hecho se produjo en Las Heras, en medio de un operativo preventivo en la zona. Los jóvenes tienen 17 años.

Dos jóvenes de 17 años fueron aprehendidos este martes por la tarde en Las Heras tras intentar escapar en moto. Tras ser detenidos por la Policía, se constató que llevaban un ladrillo de marihuana.

El hecho se produjo pasadas las 18, cuando personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) patrullaba la zona de calle Gran Capitán Este y detectó a dos sujetos que circulaban en una motocicleta, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la huida.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento que finalizó en la intersección con calle Llorens, donde lograron detener la marcha de la motocicleta.

Durante la persecución, el acompañante arrojó un bolso negro hacia un descampado, el cual fue posteriormente recuperado por el personal policial. Al verificar el contenido,se constató que en su interior había un ladrillo de marihuana, por lo que se procedió a la aprehensión de ambos jóvenes.

En el caso tomó intervención la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones correspondientes.

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