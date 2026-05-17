Dos menores fueron detenidos por llevar una réplica de arma de fuego en Tunuyán

En la madrugada de este domingo, la Policía de Mendoza logró detener a dos menores de edad que paseaban con una réplica de arma de fuego por el centro de Tunuyán. El hecho se dio en la calle Alem al 500, a pocas cuadras de la Municipalidad.

Según informaron, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa llevando lo que parecía un arma de fuego, y es que una mujer aseguró que mientras llegaba a su casa estos hombres exhibieron el arma.

Ante esto, personal de la Comisaría 15 se movilizó rápidamente hacía la zona, cuando entre calles Alberdi y Echeverría lograron visualizaron e identificarlos gracias a las características aportadas. Siendo detenidos en ese lugar, además de secuestrarles una réplica de arma de fuego de plástico.

En el hecho tuvo intervención la Oficina Fiscal y el ETI, debido a que se trataba de dos menores de edad de 14 y 15 años.