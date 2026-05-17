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Dos menores fueron detenidos por llevar una réplica de arma de fuego en Tunuyán

Pasadas las 00 del domingo, efectivos de la Policía lograron llevar adelante una detención en el casco céntrico de Tunuyán

En la madrugada de este domingo, la Policía de Mendoza logró detener a dos menores de edad que paseaban con una réplica de arma de fuego por el centro de Tunuyán. El hecho se dio en la calle Alem al 500, a pocas cuadras de la Municipalidad.

Según informaron, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa llevando lo que parecía un arma de fuego, y es que una mujer aseguró que mientras llegaba a su casa estos hombres exhibieron el arma.

Ante esto, personal de la Comisaría 15 se movilizó rápidamente hacía la zona, cuando entre calles Alberdi y Echeverría lograron visualizaron e identificarlos gracias a las características aportadas. Siendo detenidos en ese lugar, además de secuestrarles una réplica de arma de fuego de plástico.

En el hecho tuvo intervención la Oficina Fiscal y el ETI, debido a que se trataba de dos menores de edad de 14 y 15 años.

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