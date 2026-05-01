Search
Instagram Facebook Twitter
gendarmeria-credida-ruta-7
arresto

Dos jóvenes ponían piedras en la Ruta 7 para frenar los autos y poder robarles

Dos jóvenes fueron arrestados en Maipú tras ser acusados de montar una peligrosa maniobra delictiva en plena Ruta 7.

Un operativo policial permitió desarticular una maniobra delictiva que ponía en riesgo a automovilistas en la Ruta 7. Dos jóvenes (de 27 y 19 años) fueron detenidos en la noche del miércoles en inmediaciones de calle Don Bosco, en Maipú, acusados de colocar piedras y objetos en la calzada para obligar a los vehículos a frenar y concretar robos.

El procedimiento se activó cerca de las 20:30, luego de que vecinos alertaran sobre movimientos sospechosos en la zona (con personas obstaculizando el tránsito con aparentes fines delictivos). A partir de esa denuncia, la Policía desplegó un operativo que culminó con la captura de los sospechosos a pocos metros del lugar señalado.

Imagen ilustrativa.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los detenidos aplicaban una modalidad reiterada: forzaban a los conductores a reducir la velocidad o detenerse (mediante obstáculos en la ruta) para luego abordarlos y sustraerles pertenencias. En uno de los hechos detectados, un automovilista fue interceptado mientras un cómplice facilitaba la huida; en otro, la víctima fue sorprendida tras esquivar un objeto en la calzada.

Tras un rastrillaje en la zona, los efectivos lograron recuperar parte de lo robado (entre ellos un compresor y otros elementos), lo que permitió vincular a los jóvenes con los episodios denunciados.

Ambos quedaron alojados en la Comisaría 49°, mientras avanza la investigación. El caso expone una modalidad peligrosa y creciente que combina inseguridad vial con delitos contra la propiedad, generando preocupación entre quienes transitan habitualmente por este corredor clave de Mendoza.

ETIQUETAS:

ruta 7operativo policialdelincuenciarobo

+ Noticias

arresto

Dos jóvenes ponían piedras en la Ruta 7 para frenar los autos y poder robarles

Por: Redacción NDI

educación

Tupungato renovó el techo del Centro Universitario y así cambió el futuro de más de 800 estudiantes

Por: Redacción NDI

Rompió el silencio

Ante la Justicia federal, Nahuel Gallo reafirmó que el régimen venezolano “sí tortura”

Por: Redacción NDI

Volverán a entrar

El lunes vuelve a abrir la sala de periodistas en la Casa Rosada

Por: Agustin Zamora

COPA LIBERTADORES 2026

Independiente Rivadavia goleó a Deportivo La Guaira y se ilusiona con clasificar a octavos

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

El estacionamiento medido digital en la Ciudad superó los 100 mil usuarios registrados

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter