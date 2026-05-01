Dos jóvenes ponían piedras en la Ruta 7 para frenar los autos y poder robarles

Un operativo policial permitió desarticular una maniobra delictiva que ponía en riesgo a automovilistas en la Ruta 7. Dos jóvenes (de 27 y 19 años) fueron detenidos en la noche del miércoles en inmediaciones de calle Don Bosco, en Maipú, acusados de colocar piedras y objetos en la calzada para obligar a los vehículos a frenar y concretar robos.

El procedimiento se activó cerca de las 20:30, luego de que vecinos alertaran sobre movimientos sospechosos en la zona (con personas obstaculizando el tránsito con aparentes fines delictivos). A partir de esa denuncia, la Policía desplegó un operativo que culminó con la captura de los sospechosos a pocos metros del lugar señalado.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los detenidos aplicaban una modalidad reiterada: forzaban a los conductores a reducir la velocidad o detenerse (mediante obstáculos en la ruta) para luego abordarlos y sustraerles pertenencias. En uno de los hechos detectados, un automovilista fue interceptado mientras un cómplice facilitaba la huida; en otro, la víctima fue sorprendida tras esquivar un objeto en la calzada.

Tras un rastrillaje en la zona, los efectivos lograron recuperar parte de lo robado (entre ellos un compresor y otros elementos), lo que permitió vincular a los jóvenes con los episodios denunciados.

Ambos quedaron alojados en la Comisaría 49°, mientras avanza la investigación. El caso expone una modalidad peligrosa y creciente que combina inseguridad vial con delitos contra la propiedad, generando preocupación entre quienes transitan habitualmente por este corredor clave de Mendoza.