Dos intendentes oficialistas abrochan un acuerdo para fomentar el turismo

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, firmó un convenio de cooperación junto a su par de San Carlos, Alejandro Morillas, con el objetivo de impulsar el turismo interno y potenciar las actividades culturales, gastronómicas y vitivinícolas en ambos departamentos.

Durante la presentación del acuerdo, Costarelli puso en valor los más de 10.000 metros de cavas que posee actualmente la histórica Bodega Arizu y detalló el proyecto que se desarrollará en ese espacio. “Vamos a transformar ese sector en un gran museo del vino con altísima tecnología”, explicó el jefe comunal.

Según precisó, la iniciativa buscará ofrecer a los turistas una experiencia integral en el corazón de Godoy Cruz, donde podrán conocer el proceso de elaboración del vino y la evolución de la industria vitivinícola en Mendoza a lo largo de los años. El futuro museo funcionará en el predio del Espacio Arizu, uno de los polos culturales más importantes del departamento.

No es el primer acuerdo entre ambos, semanas atrás firmaron un convenio por el tema de alarmas comunitarias. San Carlos se apalancará en el sistema godoycruceño para combatir la inseguridad.

Por su parte, Morillas destacó la voluntad de trabajo conjunto y celebró la propuesta de acercar los productos de San Carlos a Godoy Cruz. “La idea es que los sancarlinos tengamos un lugar donde mostrar nuestro vino de alta gama en esa ciudad del vino que es Godoy Cruz. En el Espacio Arizu, todos los hacedores del vino tendremos nuestro lugar”, afirmó.

El acuerdo también contempla acciones vinculadas al lanzamiento del festival “Vino Vivo”, iniciativa que buscará articular esfuerzos para promover la actividad turística y gastronómica, con foco en la industria vitivinícola como eje estratégico para dinamizar el consumo y visibilizar productos y servicios locales.