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Dos intendentes del Valle de Uco fortalecen el vínculo con otro radical: el gesto que lo confirma

Los intendentes Gustavo Aguilera (Tupungato) y Alejandro Morillas (San Carlos) estuvieron en la apertura del período de sesiones ordinarias de Diego Costarelli en Godoy Cruz.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli dio el discurso en la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. En el Espacio Arizu y con fuerte respaldo de funcionarios provinciales, el jefe comunal abordó varios temas.

No sólo fueron ministros, legisladores y funcionarios de distinto rango. En la primera fila estaban los intendente de Tupungato y San Carlos. No sorprende si se observan fotos de las últimas semanas. Tanto Gustavo Aguilera como Alejandro Morillas vienen compartiendo agenda con el jefe comunal de Godoy Cruz, ya sean actividades o firmando convenios.

Costarelli también estuvo tanto en Tupungato como en San Carlos cuando los dos intendentes brindaron su discurso en la apertura del período de sesiones ordinarias. Hay muy buena sinergia entre los tres oficialistas, dado que Morillas ya es parte de Cambia Mendoza.

Al margen del discurso, que tuvo como uno de los puntos destacados del discurso la puesta en valor de las 40 hectáreas del Hipódromo de Mendoza, no pasó desapercibida la imagen de los jefes comunales del Valle de Uco que llegaron al Espacio Arizu.

Tiempo atrás, San Carlos firmó un convenio de cooperación intermunicipal con el que Godoy Cruz le brindará a San Carlos los conocimientos técnicos y prácticos (el «knowhow») para incorporar comercios a su red de monitoreo, a través de un dispositivo de botón antipánico. “De esta manera, se suma una herramienta clave para la prevención del delito y la respuesta rápida ante emergencias”, indicó un comunicado de la comuna.

Hace pocos días, la rúbrica entre ambos fue por temas relacionados al turismo. Y la última, reunió a los tres en las oficinas de Godoy Cruz para hablar de temas de gestión. El gesto entre todos fue acompañarse en el discurso que le dan a su pueblo.

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