Dos importantes bandas llegarán a Tupungato por su aniversario 168: artistas confirmados y precios

Este fin de semana, el departamento de Tupungato seguirá viviendo las celebraciones correspondientes al aniversario 168 de la comuna. Por lo que llevarán a cabo un gran festival cultural con la presencia de los ranchos típicos, artesanos, paseo gastronómico y música para todos los gustos.

Y es que, desde la Municipalidad apunta a conformar un espacio que atraviese lo cultural y recreativo, llegando a personas que se encuentren fuera del departamento. Fortaleciendo así a los comercios y a los artistas locales que se montarán al escenario.

Con esta idea de impulsar, Tupungato confirmó la llegada de Los Nocheros y Banda XXI, dos estilos de música muy distintos y que dan un abanico muy amplio de públicos. Más aún siendo que la entrada será libre y gratuita para todos los espectadores.

Un evento que además de entretener a los vecinos y visitantes, también sirve para mostrar los atractivos de Tupungato, su identidad, su producción y la calidez de su gente, invitando a quienes llegan a descubrir y disfrutar mucho más que un espectáculo.

De esta forma, con música, gastronomía, cultura, emprendimientos y propuestas para todas las edades, Tupungato se prepara para celebrar sus 168 años con una fiesta abierta a toda la comunidad y con una mirada puesta también en el desarrollo de su economía local.

Grilla

Sábado, 14 de noviembre

19h Taller de Danzas Españolas “Andaluz”

19.15h Caporales “Sangre Morena”

19.30h «Urban crew»

19.45h Ballet de Danzas Andinas “Unidos del Plata”

20h Academia de Danzas “El Coirón”

20.15h Academia de Danzas Españolas “Triana”

20.30h Ballet de Danzas Folklóricas de Ciudad

20.50h «Ruido blanco»

21.20h «Nuevo canto»

21.50h «Ecos del Valle»

22.20h «Destak2»

22.50h «Paykuna»

23.20h «Tala negra y Sabrina Gallardo»

00h «Flor de fuego»

00.30h Los Nocheros»

2h «La klave»

Domingo 15 de noviembre

17h Academia de danzas «Devant»

17.15h Caporales «San José»

17.30h Taller Municipal de Danzas Árabes «Falak»

17.45h Academia «Blue»

18h Caporales «Aires de mi tierra»

18.15h Taller de Danzas Latinas «Grupo Salsón»

18.30h Ballet de Danzas Folklóricas «Pewmafé»

18.45h Ballet Municipal de Danzas Andinas “Sol de Tupungato”

19h Ballet de Danzas Folklóricas “Renacer”

19.15h «The Star Factory»

19.30h Coro Municipal

20h «Tía María» rock and blues

20.30h «Los caminantes»

21.20h «Toboganes acuáticos»

22.30h Banda XXI

23.50h «La rienda»

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