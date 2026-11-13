Search
Instagram Facebook Twitter
Aniversario-Tupungato-2-1-768x512
agenda

Dos importantes bandas llegarán a Tupungato por su aniversario 168: artistas confirmados y precios

En el marco del mes de festejos por el cumpleaños departamental este fin de semana se viene un gran festival con la presentación de dos conjuntos nacionales.

Este fin de semana, el departamento de Tupungato seguirá viviendo las celebraciones correspondientes al aniversario 168 de la comuna. Por lo que llevarán a cabo un gran festival cultural con la presencia de los ranchos típicos, artesanos, paseo gastronómico y música para todos los gustos.

Y es que, desde la Municipalidad apunta a conformar un espacio que atraviese lo cultural y recreativo, llegando a personas que se encuentren fuera del departamento. Fortaleciendo así a los comercios y a los artistas locales que se montarán al escenario.

Con esta idea de impulsar, Tupungato confirmó la llegada de Los Nocheros y Banda XXI, dos estilos de música muy distintos y que dan un abanico muy amplio de públicos. Más aún siendo que la entrada será libre y gratuita para todos los espectadores.

Un evento que además de entretener a los vecinos y visitantes, también sirve para mostrar los atractivos de Tupungato, su identidad, su producción y la calidez de su gente, invitando a quienes llegan a descubrir y disfrutar mucho más que un espectáculo.

De esta forma, con música, gastronomía, cultura, emprendimientos y propuestas para todas las edades, Tupungato se prepara para celebrar sus 168 años con una fiesta abierta a toda la comunidad y con una mirada puesta también en el desarrollo de su economía local.

Grilla

Sábado, 14 de noviembre
19h Taller de Danzas Españolas “Andaluz”
19.15h Caporales “Sangre Morena”
19.30h «Urban crew»
19.45h Ballet de Danzas Andinas “Unidos del Plata”
20h Academia de Danzas “El Coirón”
20.15h Academia de Danzas Españolas “Triana”
20.30h Ballet de Danzas Folklóricas de Ciudad
20.50h «Ruido blanco»
21.20h «Nuevo canto»
21.50h «Ecos del Valle»
22.20h «Destak2»
22.50h «Paykuna»
23.20h «Tala negra y Sabrina Gallardo»
00h «Flor de fuego»
00.30h Los Nocheros»
2h «La klave»

Domingo 15 de noviembre
17h Academia de danzas «Devant»
17.15h Caporales «San José»
17.30h Taller Municipal de Danzas Árabes «Falak»
17.45h Academia «Blue»
18h Caporales «Aires de mi tierra»
18.15h  Taller de Danzas Latinas «Grupo Salsón»
18.30h Ballet de Danzas Folklóricas «Pewmafé»
18.45h Ballet Municipal de Danzas Andinas “Sol de Tupungato”
19h Ballet de Danzas Folklóricas “Renacer”
19.15h «The Star Factory»
19.30h Coro Municipal
20h «Tía María» rock and blues
20.30h «Los caminantes»
21.20h «Toboganes acuáticos»
22.30h Banda XXI
23.50h «La rienda»

Recomendaciones

Tupungato cumple 168 años: las recomendaciones para disfrutar de los festejos

ETIQUETAS:

Tupungatoespectáculoartistasbandas

+ Noticias

168 años de vida

Tupungato cumple 168 años: las recomendaciones para disfrutar de los festejos

Por: Agustin Zamora

amistoso internacional

Viernes de Selección: a qué hora y dónde ver el partido de Argentina vs. Uruguay

Por: Redacción NDI

agenda

Dos importantes bandas llegarán a Tupungato por su aniversario 168: artistas confirmados y precios

Por: Redacción NDI

Luto y dolor

Murió un integrante de DesaKTa2 tras un terrible accidente: la banda suspendió su show en Córdoba

Por: Agustin Zamora

boletín oficial

El Gobierno frenó los descuentos sindicales a favor de ATE para enfermeros afiliados a Ampros

Por: Belén García

Solidaridad

Los Lobitos de Vista Flores: una cancha de tierra, 48 chicos y un sueño que pide ayuda

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter