Dos hechos de violencia en Tunuyán: un hombre herido de gravedad y un taxista asaltado

Dos hechos policiales ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada del domingo volvieron a encender la preocupación por la seguridad en Tunuyán, con un saldo de dos hombres heridos con arma blanca en distintos contextos y zonas del departamento.

El episodio más grave se registró el sábado 7 de febrero por la noche, alrededor de las 21.17, en el Corredor Productivo de Villa Seca, donde un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en la vía pública. La víctima, identificada como J. R. S., de 34 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Scaravelli, donde los médicos diagnosticaron una herida traumática provocada por arma blanca, con compromiso pulmonar y riesgo de vida.

Tras el hecho, personal de Investigaciones desplegó un operativo en las inmediaciones del lugar y logró dar con el presunto autor de la agresión, quien fue puesto a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Horas más tarde, ya en la madrugada del domingo, otro hecho de violencia tuvo como víctima a un taxista de 34 años, identificado como O. M. A. El ataque ocurrió cerca de las 5.15 en la intersección de calle Calderón y La Argentina, cuando el conductor realizaba un viaje.

Según relató a la Policía, al detener el vehículo fue abordado por cinco personas, con quienes se produjo una riña. Durante el forcejeo, el trabajador fue agredido con un arma blanca, sufriendo cortes en distintas partes del cuerpo. Los agresores le sustrajeron un teléfono celular, un gato hidráulico negro y una rueda de auxilio, para luego darse a la fuga.

Por disposición judicial, la víctima fue instada a radicar la denuncia correspondiente y se iniciaron las actuaciones policiales para dar con los responsables. Ambos hechos quedaron bajo investigación, mientras se analizan las circunstancias y responsabilidades en cada caso.