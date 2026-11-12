Dos funcionarios nacionales llegan a Mendoza en medio de las negociaciones por las PASO

En medio de las negociaciones por la reforma electoral, en los próximos días llegarán a Mendoza, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El motivo que los trae es que serán parte de la segunda edición de la Cumbre de Minería Sostenible, que se desarrollará el 19 y 20 de noviembre en el Hotel Hilton de Guaymallén y contará con la presencia de funcionarios nacionales, empresarios y los cinco gobernadores que integran la Mesa del Cobre.

Sin embargo, la visita de los funcionarios nacionales también se produce en un contexto de negociaciones entre gobernadores y la Casa Rosada por la eliminación o suspensión de PASO.

En ese escenario, la presencia de Santilli y Menem en Mendoza alimentó las versiones sobre posibles reuniones con Alfredo Cornejo y otros referentes provinciales. Aunque la participación de ambos funcionarios está vinculada con la cumbre minera, su llegada abre una oportunidad para retomar conversaciones sobre la agenda legislativa en el Congreso.