Dos funcionarios de Alfredo Cornejo bajo la lupa: ¿polémicas aisladas o señales de la interna radical?

La última semana dejó dos episodios incómodos para el Gobierno de Mendoza. La salida de Humberto Mingorance de la presidencia de AYSAM y la polémica por los más de 13 millones de pesos que recibió Jimena Latorre para financiar una maestría internacional pusieron en el centro de la discusión pública a dos dirigentes estrechamente vinculados con Alfredo Cornejo. Aunque se trata de situaciones diferentes, la coincidencia temporal abre una pregunta que trasciende los hechos puntuales: ¿son controversias propias del ejercicio de la gestión o podrían estar reflejando tensiones dentro del radicalismo mendocino, o el desgaste del poder de Cornejo?

La pregunta adquiere relevancia por el lugar que ambos ocupan en el esquema político del gobernador. Ni Latorre ni Mingorance llegaron a sus funciones por casualidad. Son dirigentes que han contado con la confianza de Cornejo y que integran, con diferentes trayectorias y responsabilidades, el núcleo político sobre el que construyó buena parte de su gestión.

Por eso, los cuestionamientos que recaen sobre ellos tienen una dimensión que excede sus responsabilidades individuales. Cuando las figuras más cercanas al gobernador quedan expuestas, inevitablemente también se pone bajo discusión su conducción política.

Dos polémicas, un mismo denominador político

El caso de º Los problemas en la red cloacal de Guaymallén, las denuncias por contaminación y los enfrentamientos institucionales con otros organismos provinciales fueron deteriorando su gestión al frente de AYSAM.

La tensión alcanzó uno de sus puntos más visibles cuando el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, reclamó públicamente soluciones urgentes ante los reiterados desbordes cloacales. Un día después, Mingorance presentó su renuncia, aunque aseguró que la decisión había sido tomada previamente.

La particularidad política es que los cuestionamientos no llegaron exclusivamente desde la oposición. El propio oficialismo dejó expuestas sus diferencias respecto de la gestión de un funcionario de confianza del gobernador.

Esto no significa que existiera una operación interna para desplazarlo. Los problemas de AYSAM eran concretos y tenían consecuencias directas sobre los vecinos. Sin embargo, el episodio dejó a la vista que la pertenencia a un mismo espacio político no garantiza coincidencias ni evita enfrentamientos públicos.

En tanto, la ministra de Energía y Ambiente quedó envuelta en una controversia por el reintegro de $13.643.838 destinado a financiar una maestría internacional en Economía Ambiental, cursada de manera virtual. El dinero provino del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, una decisión que generó cuestionamientos sobre la utilización de recursos públicos para la formación de una funcionaria política.

Latorre defendió la legalidad y pertinencia del procedimiento, mientras que el diputado opositor Lucas Ilardo cuestionó el destino de los fondos y anunció que llevaría el caso ante los organismos de control.

Así, en pocos días, dos integrantes del entorno más cercano de Cornejo quedaron sometidos a un fuerte escrutinio público.

El radicalismo y las tensiones que pueden aparecer detrás del poder

El radicalismo mendocino ha logrado sostener una estructura de poder provincial durante más de una década, con Cornejo como una de sus principales figuras de conducción. Esa continuidad, sin embargo, no implica necesariamente que todos los sectores compartan las mismas expectativas, intereses o perspectivas sobre el futuro.

Como sucede en cualquier fuerza política que lleva varios años gobernando, la distribución de espacios, el protagonismo de determinados dirigentes y las decisiones que se concentran en la conducción pueden convertirse en motivos de diferencias internas.

En ese contexto, resulta legítimo preguntarse si existe un malestar que todavía no encuentra una expresión política organizada o si determinados sectores comienzan a tomar distancia de las decisiones del gobernador.

Las polémicas generan desgaste, obligan al Gobierno a dar explicaciones y colocan bajo presión a funcionarios que hasta ahora contaban con el respaldo del gobernador.

El factor 2027 y la disputa por lo que viene

Hay otro elemento que comienza a ganar peso en cualquier análisis sobre el oficialismo mendocino: la sucesión de Alfredo Cornejo.

El gobernador no podrá aspirar a una reelección consecutiva en 2027 y, aunque todavía resta camino por recorrer, la discusión sobre quién encabezará la próxima etapa del radicalismo resulta inevitable.

En ese escenario, las tensiones que durante años pudieron mantenerse contenidas podrían adquirir otra dimensión. La proximidad de un recambio de conducción institucional suele modificar las relaciones de fuerza, habilitar nuevas aspiraciones y abrir discusiones sobre el protagonismo de los distintos sectores.

Esto no supone que las polémicas de Latorre y Mingorance estén vinculadas directamente con la sucesión. Pero sí obliga a observarlas dentro de un contexto político más amplio, en el que las decisiones del gobernador y el posicionamiento de sus colaboradores pueden comenzar a tener una lectura distinta.

El desafío para Cornejo será sostener la cohesión de su espacio mientras administra el desgaste natural de la gestión y se aproxima la discusión por el poder que viene.

Porque una cosa es conducir un radicalismo alineado detrás de un gobernador con capacidad de ordenar las decisiones y otra, potencialmente diferente, es mantener ese equilibrio cuando empiezan a aparecer las aspiraciones por sucederlo.

¿Se trata simplemente de una mala semana para el Gobierno o son las primeras señales de un radicalismo que empieza a mostrar sus diferencias de cara al futuro?

Y quizás esa sea la cuestión política de fondo: no solamente cuánto afectan estas polémicas a Latorre y Mingorance, sino hasta qué punto Cornejo podrá preservar a su círculo de confianza de las tensiones que acompañan el final de un ciclo de gobierno y el comienzo de la disputa por su sucesión.