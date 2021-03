Los protocolos previstos se activaron al detectar casos sospechosos. En la primera semana, una escuela de Tunuyán y una de San Carlos debieron ponerlo en marcha.

Se trata de las escuelas Jean Piaget (primaria de Tunuyán) y la Secundaria Firpo de San Carlos. El jueves pasado la dirección de la escuela P-224 informó a su comunidad de la existencia de un caso sospechoso y por ello se informó al “grupo burbuja” y se realiza un acompañamiento epidemiológico hasta definir la situación.

El viernes fue el turno de la escuela 4-204 Miguel Natalio Firpo de San Carlos, también por un caso sospechoso. En este caso fue un integrante del personal que presentó síntomas. Para este caso se aplicó el mismo protocolo de aislamiento bajo la modalidad “burbuja” hasta confirmar o descartar los casos.

Si bien estas dos escuelas activaron los protocolos, en otras más de San Carlos se llevaron adelante distintas tareas de desinfección. En la primera semana de presencialidad se ha comprobado la positividad en algunos casos.

La RESOL-2021-390-E-GDEMZA-DGE “Lineamientos Generales y Protocolo de Manejo de Casos Sospechosos y Confirmados de Covid 19 en Escuelas” adhiere a lo estipulado por el Consejo Federal de Educación en cuanto a los procedimientos. A saber:

1) NO DEBE ASISTIR A LA ESCUELA

● Caso sospechoso de COVID 19: hasta que se descarte el caso por profesionales sanitarios que evalúan el mismo.

● Si un/una estudiante, docente o no docente presenta UN SOLO SÍNTOMA, es decir no constituye un caso sospechoso, no debe concurrir al establecimiento educativo hasta que se defina la evolución de este síntoma por médico tratante.

● Caso confirmado de COVID 19: hasta que reciba el alta clínico-epidemiológica por profesionales sanitarios que evalúan el caso, siendo la duración habitual de 10 días desde el comienzo de los síntomas.

● Contacto estrecho de caso confirmado: hasta que pasen 14 días del último contacto con un caso confirmado (Cuarentena)

● Contacto estrecho de caso sospechoso:

Hasta que se defina el caso sospechoso: descartado o confirmado.

Casos descartados: los contactos estrechos pueden retomar sus actividades normalmente.

Caso confirmado: ver abajo

2) SÍ DEBEN ASISTIR A LA ESCUELA: CONTACTOS DE CONTACTOS ESTRECHOS

Ejemplos:

● En caso de que un docente asintomático sea contacto estrecho de un estudiante positivo de un grupo de estudiantes y trabaje en otros grupos de estudiantes, estos estudiantes se considerarán contacto de contacto estrecho y no deberán realizar cuarentena.

● De manera similar cualquier estudiante o docente que cumple criterios de contacto estrecho asintomático fuera del grupo de estudiantes deberá realizar cuarentena, pero los demás integrantes de dicho grupo no se considerarán contacto estrecho por lo que no deberán realizar cuarentena.

● Los convivientes de un contacto estrecho asintomático: No deben hacer cuarentena. Sin embargo, en caso de que esta persona (contacto estrecho asintomático) comience con síntomas compatibles con COVID 19 se transforma en un caso sospechoso y sus convivientes automáticamente se transforman en contactos estrechos de un caso sospechoso y deben hacer cuarentena hasta que se defina el caso sospechoso (hasta confirmar o descartar el mismo).