Dos empresas pujan por una inversión que Aysam pretende hacer en tecnología

Con un presupuesto asignado de 180 mil dólares, y en el marco del Programa de Mejoramiento Operativo 2026, se realizó la apertura de sobres para la adquisición de generadores de ozono, por parte de Aysam, para abatimiento de metales. Silva Consulting S.A.S. y Laugero Construcciones S.A. ofertaron.

Esta inversión consiste en la adquisición de 4 (cuatro) generadores de ozono destinados a la planta potabilizadora Potrerillos. Estos nuevos equipos contarán con un diseño modular, lo que optimizará su disposición en el establecimiento y permitirá complementar de manera eficiente el equipamiento con el que ya cuenta la planta.

Según indicaron desde Aysam, los generadores de ozono están equipados con tecnología de última generación y serán utilizados en el proceso de potabilización del agua, específicamente en la etapa de abatimiento o remoción de metales: el fuerte poder oxidante del ozono permite reducir la dosificación de cloro, mitigando el impacto corrosivo que este químico genera sobre los equipos.

Para la empresa estatal, “la utilización del ozono va a significar una importante disminución en los costos operativos y de mantenimiento , como así también un notable aumento en la calidad del agua mejorando sabor, olor y color en el suministro” porque “está comprobado que este gas es altamente efectivo para combatir la turbiedad del agua, tanto en invierno como en la época estival”.

También remarcaron desde Aysam que es importante destacar que una de las principales ventajas ambientales del ozono, es que no deja residuos tóxicos. Además, debido a su alta inestabilidad química, se descompone de forma espontánea y vuelve a transformarse en oxígeno puro.

Para garantizar su correcta utilización, personal de Aysam será capacitado previamente en el manejo, mantenimiento y funcionamiento integral de las unidades en particular y del sistema en general.