Dos delitos en pocas horas en Tupungato: dos detenidos por robar nueces y otra finca saqueada

Robaron dos fincas en Tupungato durante horas de la madrugada de este lunes. En uno de los hechos la Policía detuvo a dos hombres por sustraer nueces, mientras que en el otro -donde se denunció la falta de dinero en efectivo y bienes personales- no hay detenidos.

Robo de nueces en El Peral

El hecho se registró a las 3 de la madrugada del lunes, en una finca ubicada sobre avenida Belgrano, en el barrio Belgrano Norte, distrito El Peral.

Efectivos policiales acudieron al lugar luego de un llamado que advertía la presencia de sujetos en el interior de la finca. Al arribar, los uniformados encontraron a dos hombres dentro de la propiedad, por lo que procedieron a su detención.

En su poder tenían bolsas con nueces sustraídas y un vehículo Fiat Palio que habría sido utilizado para el traslado. Se dispuso el secuestro de los elementos y del rodado.

Los aprehendidos, identificados de 34 y 21 años, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Tupungato.

Robaron 4.000 dólares y zapatillas en una finca en Cordón del Plata

Cerca de la 1:30 de la madrugada, una mujer de 44 años denunció que le habían robado 4.000 dólares en una finca ubicada en calle Los Cuatro, en la zona de Cordón del Plata.

Según la denuncia, los ladrones dañaron la reja de una ventana e ingresaron a una de las habitaciones de la vivienda. Del interior sustrajeron una suma aproximada de 4.000 dólares y un par de zapatillas.

De momento se desconoce la identidad del autor o autores del hecho. La causa también quedó en manos de la Oficina Fiscal de Tupungato, que avanza con la investigación para dar con los responsables.