Search
Instagram Facebook Twitter
salario dinero jubilación sueldo aguinaldo
economía familiar

Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20

El informe también advierte sobre el aumento del endeudamiento para cubrir gastos básicos y la pérdida de poder adquisitivo.

El presupuesto de los hogares argentinos enfrenta cada vez más dificultades para cubrir los gastos de todo el mes. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, el 67,7% de los encuestados agota sus ingresos antes de finalizar el día 20, mientras que el 14,9% se queda sin dinero antes del día 10 y el 35,3% no logra superar el día 15. En contraste, apenas el 31,1% consigue llegar a fin de mes y solo el 7,5% tiene capacidad de ahorro.

El deterioro presenta diferencias según el nivel socioeconómico y la edad. Entre los sectores de menores ingresos, el 82,4% no alcanza a cubrir sus gastos más allá del día 20, el 43,8% agota su presupuesto antes del día 15 y ninguno de los encuestados de este grupo manifestó poder ahorrar. En la clase media también se registró un empeoramiento: la proporción de personas que no supera el día 20 pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre. Entre los menores de 40 años, el porcentaje alcanza el 75% y apenas el 2,1% logra ahorrar.

Frente a esta situación, el endeudamiento aparece como una alternativa para sostener la economía cotidiana. El 59,4% de los consultados tomó algún crédito o contrajo una deuda durante los últimos seis meses. De ese grupo, el 57,7% destinó el dinero a cubrir necesidades básicas, como alimentos y salud, mientras que el 18,3% lo utilizó para pagar tarifas y servicios. En conjunto, tres de cada cuatro personas endeudadas recurrieron al financiamiento para afrontar gastos esenciales del hogar.

Por otra parte, el 80,6% considera que sus salarios no le ganan a la inflación, una percepción que alcanza tanto a votantes opositores (95,2%) como a quienes respaldan al oficialismo (59%). El relevamiento también identificó cuestionamientos sobre las estadísticas oficiales: el 69,6% cree que el índice de inflación difundido por el INDEC no representa adecuadamente los aumentos que percibe en su vida cotidiana. En este sentido, el informe señala que las ponderaciones utilizadas para calcular el indicador todavía se basan en la estructura de gastos de 2004/05, lo que podría subestimar el peso actual de las tarifas y los servicios en el presupuesto familiar.

ETIQUETAS:

salariosinflacióneconomía familiar

+ Noticias

Cristo Redentor

Los deslizamientos de barro y piedras ya empezaron a complicar el paso a Chile

Por: Redacción NDI

tiempo de locos

Pronosticaron tormentas, granizo y zonda en distintos sectores de Mendoza: qué pasa en el Valle de Uco

Por: Redacción NDI

economía familiar

Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20

Por: Redacción NDI

Cambio en la causa

Un testimonio bajo sospecha cambió la investigación por el incendio fatal en San Carlos

Por: Redacción NDI

CULTURA

El Museo Fader abre sus puertas a una semana de actividades para celebrar el patrimonio cultural

Por: Violeta Díaz Costa

EFEMÉRIDES

14 de noviembre: concientización, prevención y detección temprana de la diabetes

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter