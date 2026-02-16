Dos conductores borrachos protagonizaron un fuerte choque en San Carlos: hay hospitalizados

Dos motociclistas resultaron heridos este domingo tras un fuerte choque ocurrido en la intersección de calles San Martín y Sara de Puebla, en la localidad de Pareditas, San Carlos.

El accidente se produjo cuando un automóvil Peugeot 504, conducido por A.C. (33), que circulaba de sur a norte por San Martín, colisionó con una motocicleta Zanella 110 en la que se desplazaban C.D.C. (20) y F.A. (27).

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones de consideración. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió en el lugar a los motociclistas y diagnosticó al acompañante una fractura expuesta en la pierna izquierda y una herida cortante en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladado al Hospital Scaravelli. En tanto, el conductor de la moto presentó politraumatismos por accidente vial y fue derivado al Hospital Tagarelli.

Según informaron fuentes oficiales, los test de alcoholemia practicados tras el hecho arrojaron resultados positivos en ambos conductores: 1,40 gramos de alcohol por litro de sangre para el motociclista y 1,58 g/l para el automovilista.

Por disposición del Dr. Miranda se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a Policía Científica y a personal de Vial para avanzar con las pericias que permitan determinar la mecánica del accidente.