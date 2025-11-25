Search
Dos ciudadanos mendocinos murieron tras accidentarse en Chile

Una tragedia tuvo lugar en el país vecino y tres personas perdieron la vida tras un choque a mucha velocidad

En la mañana de este martes, un fuerte accidente vial tuvo lugar en una autopista de Chile, lugar donde dos personas mendocinas murieron junto a un tercero de origen brasileño. El hecho se dio la comuna de San Felipe dentro de la región de Valparaíso.

Según informaron fuentes internacionales, el choque se dio de frente cerca de las 6:30 entre un vehículo con patente argentina y otro con patente chilena. Además, destacaron que la violencia del impacto provocó una muerte inmediata.

En el vehículo argentino también se encontraba dos menores de edad, quienes fueron asistidos rápidamente por las autoridades y se los trasladó al hospital San Camilo ubicado en la misma localidad. Estos se encuentran con heridas de gravedad, pero no hay más datos por el momento.

Debido al accidente, la autopista de Los Andes se paralizó por algunas horas.

