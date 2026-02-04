Dos candidatas festejan la división de la Suprema Corte

La disputa judicial protagonizada por dos candidatas a concejales para integrar las listas de cara a las elecciones del próximo 22 de febrero tuvo resolución favorable. Paloma Scalco, del Frente Patria, podrá competir por un nuevo mandato en Luján de Cuyo, mientras que Débora Quiroga, de Ahora Santarrosinos, quedó habilitada para buscar la reelección en el Concejo Deliberante de Santa Rosa.

La definición llegó a partir de un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que resolvió con votos divididos. El eje del conflicto estuvo centrado en la reforma introducida en 2024 a la Ley Orgánica de Municipalidades, que limitó las reelecciones de concejales y equiparó el régimen al de los intendentes: un mandato y una sola reelección consecutiva. Sin embargo, la modificación normativa dejó zonas grises respecto de los casos en los que los ediles ya se encontraban transitando un segundo período al momento de entrar en vigencia los cambios.

El artículo 44 de la ley, tras la reforma, establece que “los concejales durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones (…) y podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos no pueden ser elegidos sino con el intervalo de un período”. La falta de precisiones sobre su aplicación a situaciones previas derivó en las presentaciones judiciales.



La Secretaría de la Junta Electoral revisó las proclamaciones correspondientes a los períodos 2017 y 2021, lo que permitió reconstruir el recorrido político de las postulantes. En el caso de Débora Quiroga, su ingreso al Concejo Deliberante de Santa Rosa se produjo en 2013 bajo el paraguas del radicalismo. En 2017 renovó su banca y, posteriormente, se alineó con el peronismo, sellando un acuerdo político con la actual intendenta Flor Destéfanis, a quien acompañó en la campaña que la llevó al Ejecutivo municipal.

Con la reelección asegurada en 2021, las diferencias políticas con la jefa comunal y sus aspiraciones personales la llevaron a conformar el espacio Ahora Santarrosinos, desde el cual busca continuar en el Concejo y proyectarse como candidata a intendenta en 2027.

Por su parte, Paloma Scalco atraviesa el final de su segundo mandato como concejal en Luján de Cuyo, tras haber sido electa en 2017 y reelecta en 2021. La modificación de la Ley Orgánica durante su segundo período fue el núcleo del planteo judicial que impulsó y que, en primera instancia, había sido rechazado. El fallo de la Corte consideró clave la inexistencia de retroactividad de la norma y la ausencia de una cláusula transitoria que contemplara estos casos.

Una situación similar se dio con Romina Barrera, del Frente Elegí Gestión La Paz, quien contaba con los mismos antecedentes electorales que Scalco. Aunque también recurrió al máximo tribunal, finalmente desistió de la acción y fue reemplazada en la candidatura.

Con la reforma del máximo tribunal, los planteos de inconstitucionalidad son resueltos por el pleno de sus siete integrantes. En este caso, además del presidente Dalmiro Garay, votaron María Teresa Day y Norma Llatser, integrantes de lo que se identifica como el sector más cercano al radicalismo. En la vereda opuesta se ubicaron Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez, a quienes se sumó José Valerio.

La división interna ya se había manifestado en el antecedente del caso Martín González, en Godoy Cruz. En aquella oportunidad, Garay, con el respaldo de Day y Llatser, sostuvo que no correspondía hacer lugar a la medida cautelar que suspendía los efectos de la resolución de la Secretaría Electoral.

En esta ocasión, Adaro volvió a diferenciarse de esa postura y logró reunir el apoyo de Gómez, Palermo y Valerio. Los cuatro ministros votaron en el mismo sentido y habilitaron las candidaturas de Scalco y Quiroga, sellando así una definición clave en la previa del cierre de listas.