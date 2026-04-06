Dos bolivianos cobraban hasta $70 mil pesos chilenos para cruzar el paso a Chile

Un operativo en el Paso Cristo Redentor permitió desarticular una maniobra de tráfico de migrantes que funcionaba cobrando hasta 70 mil pesos chilenos por persona (equivalente a más de 100 mil pesos argentinos). Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos, acusados de captar y trasladar compatriotas en situación irregular.

Según la investigación, los sospechosos ofrecían un circuito clandestino para salir de Chile y reingresar posteriormente (aprovechando el flujo habitual del paso fronterizo). El “servicio” incluía el traslado y la retención de documentación, lo que dejaba a las víctimas en una situación de total vulnerabilidad.

El caso tomó forma el sábado, cuando los acusados reunieron a 13 migrantes y los trasladaron en un furgón hacia Argentina. Sin embargo, al arribar al complejo Horcones (lado argentino del paso), las autoridades detectaron irregularidades en el vehículo y frenaron el ingreso, obligando al grupo a regresar a Chile.

Fue allí donde intervino la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos efectivos detectaron inconsistencias en las declaraciones de los pasajeros. Durante las entrevistas, varios migrantes confirmaron que habían pagado por el traslado y que sus documentos estaban en manos de los organizadores (una práctica habitual en este tipo de redes).

Con estos elementos, el Ministerio Público chileno ordenó la detención de los sospechosos por tráfico de migrantes. La causa quedó en manos de la Justicia, que ya dispuso medidas cautelares mientras avanza la investigación (con un plazo inicial de seis meses para reunir pruebas).