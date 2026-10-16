Dos altos funcionarios del gobierno estadounidense visitarán Argentina la próxima semana

Dos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos estarán en Argentina la próxima semana. Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

La gira que realizarán ambos diplomáticos se desplegará entre el 19 y el 26 de octubre, pero aún no se sabe la fecha exacta en la que llegarán a Buenos Aires. Previo a arribar a nuestro país, pasarán por Asunción, Paraguay.

La visita se da luego del viaje que el presidente Javier Milei realizó a Estados Unidos y del diálogo que mantuvo este viernes con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

“Rubio conversó hoy con Milei. Ambos líderes reafirmaron la solidez de la asociación entre Estados Unidos y la Argentina y analizaron oportunidades para profundizar el comercio bilateral, ampliar la inversión transparente y promover la prosperidad y la seguridad compartidas en todo el hemisferio”, precisó el Departamento de Estado mediante un comunicado.

Respecto a la visita, el texto indicó: “En Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta de Estados Unidos y la Argentina suscripta durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU”.

También “discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, agregaron.