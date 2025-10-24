Dónde y a que hora votará Gustavo Aguilera, intendente de Tupungato

Gustavo Aguilera, que está a cargo del municipio de Tupungato desde 2023, ha sido uno de los intendentes más activos de la campaña del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Siempre promoviendo a que los vecinos voten, se supo el lugar en el que lo hará él.

Dando el ejemplo, será uno de los primeros jefes comunales en sufragar. Lo hará desde las 10 horas, en la escuela 4-079 Domingo Faustino Sarmiento, de su departamento.

Luego de dar su voto, se cree que se sumará a las filas del gobernador Alfredo Cornejo y referentes de la UCR y Cambia Mendoza para esperar los números desde temprano en la sede elegida en conjunto con La Libertad Avanza.

Qué se vota en Tupungato

Los poco más de 29 mil votantes que tiene Tupungato apadronados tienen en sus manos la decisión de elegir senadores y diputados provinciales (que reciben los votos del distrito que el municipio comparte con Luján de Cuyo, Godoy Cruz, San Carlos y Tunuyán), concejales (se renuevan 5 de 10) y diputados nacionales.

Con 10 fuerzas peleando por sumar representantes, boleta provincial tendrá 9 opciones para concejales pero solo 8 para ambas cámaras en la legislatura.

En cuanto a la boleta nacional, que será celeste, diferenciándose de la verde que componen los futuros dirigentes de la provincia, tendrá 8 fuerzas, luchando por cinco bancas.