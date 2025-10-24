Dónde votan los principales referentes mendocinos

Las elecciones que definirán el rumbo de la provincia y el país están a la vuelta de la esquina y lo que siempre es una incognita es el lugar donde votan las principales personalidades de la política local.

Cerca de las 9, casi con la apertura de los comicios, Andrés Lombardi estará votando en escuela 1-608 Bernardo O`Higgins de Las Heras. Una hora después, pero en San Rafael lo hará la vicegobernadora, Hebe Casado, empadronada en la escuela 1-082 Provincia del Chaco.

A las 10 de la mañana, en la escuela Dr Julio Lemos será el turno del gobernador Alfredo Cornejo. En simultáeo, Facundo Correa Llano hará lo suyo en la escuela 1-023 Teresa O Connor, de Chacras de Coria.

Dónde votan los candidatos a Diputados nacionales del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

El grupo de candidatos lo abrirá Álvaro Martínez, que desde las 11, en la escuela 1-037 Dr. Julio Mayorga de Carrodilla estará votando su reeleción a la Cámara Baja.

El ministro de Defensa, Luis Petri estará sufragiando a las 11:30 en la escuela Libertador Simón Bolivar, del departamento de San Martín, dónde también vota su hermana Griselda Petri, candidata a diputada provincial.

Al mediodía, a la misma vez, y en la misma escuela de la Ciudad votarán Pamela Verasay y Julieta Metral. Las candidatas a diputadas comparten empadronamiento en la escuela 1-042 Aristides Villanueva.

El último del grupo de candidatos del oficialismo en pasar por el cuarto oscuro será Mauricio Pinti Clop. A las 12:30 horas, en la escuela 1-040 Juan José Viamonte de Maipú, estará depositando su voto.