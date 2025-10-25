Search
Dónde ver la nueva película de Eugenia “la China Suarez” en streaming

La actriz argentina protagoniza una historia llena de misterio ambientada en un estacionamiento porteño. Dónde verla.

La nueva película de Eugenia “La China” Suárez ya se encuentra disponible en Disney+ y se perfila como una de las propuestas más destacadas del mes. Se trata de Parking, una producción argentina dirigida por Agustín Rolandelli que combina acción, aventura y comedia en una trama intensa y original.

La historia sigue a Mateo, un delincuente que cumple arresto domiciliario y consigue un empleo en un estacionamiento del microcentro de Buenos Aires, con la intención de usarlo como medio para escapar. Sin embargo, todo cambia cuando aparece Lara, una mujer misteriosa (interpretada por Suárez) que paga por dejar su auto durante la noche, justo antes del cierre del lugar.

Minutos después, un hombre armado irrumpe en el estacionamiento y Lara desaparece entre los distintos niveles del edificio. Desde ese momento, Mateo se ve envuelto en una frenética persecución que pone a prueba su ingenio y su valentía. Juntos deberán enfrentar criminales y obstáculos en un laberinto de rampas y pasillos donde cada decisión puede ser la última.

El elenco de Parking está integrado por Marc Clotet, Juan Leyrado, Rafael Spregelburd, Ignacio Toselli y Diego De Paula, junto a Suárez en el rol principal.

