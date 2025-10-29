Search
Dónde venderán la Garrafa Social esta semana en Tunuyán

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Desarrollo Social, llevará adelante una nueva etapa del operativo Garrafa Social.

Esta semana, la actividad se realizará el jueves 30 de octubre a las 17 horas en la Delegación Municipal de Los Sauces, y el viernes 31 de octubre a las 11 horas en el Mercado de la Estación, en el centro. El programa tiene como objetivo facilitar el acceso al gas envasado a familias que lo necesiten.

Para acceder al beneficio, los interesados deben presentar la Ficha APROS, que se tramita con fotocopias del DNI de todos los integrantes del grupo familiar. La documentación puede gestionarse en el Anexo Municipal (calle La Argentina) o en la delegación más cercana al domicilio. Es importante asistir con la documentación completa y en horario.

Esta acción forma parte de una política pública que busca acompañar a las familias en el cuidado de su economía y garantizar el acceso a servicios básicos.

La continuidad del programa refleja el compromiso institucional con las necesidades cotidianas de los vecinos. La participación sostenida en cada jornada demuestra la importancia de mantener estos espacios de asistencia directa. 

