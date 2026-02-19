Search
¿Dónde se canjean las entradas para la Fiesta de la Vendimia 2026?

Desde el 2 de marzo se podrán canjear las entradas físicas para el Acto Central de la Vendimia 2026. En esta nota, todos los lugares habilitados.

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya está en marcha y miles de mendocinos y turistas se preparan para vivir el espectáculo mayor en el Teatro Griego Frank Romero Day. El Acto Central y su repetición se realizarán el sábado 7 y domingo 8 de marzo, con la puesta “90 cosechas de una misma cepa”, dirigida por Pablo Mariano Perri.

Como cada año, quienes adquieran sus tickets de manera online —a través de la plataforma digital EntradaWeb.com— deberán realizar un paso clave: el canje de las entradas digitales por tickets físicos. Este trámite será obligatorio y podrá efectuarse desde el lunes 2 de marzo en distintos puntos habilitados en toda la provincia, con horarios diferenciados según la sede.

El Acto Central del sábado incluirá el espectáculo artístico, la elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia, y la participación de Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo. La celebración continuará el domingo con la repetición, donde se presentarán Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos, y cerrará la noche Luciano Pereyra.

Puntos de canje de entradas Vendimia 2026

  • Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad). Atención del lunes 2 al domingo 8 de marzo, de 9 a 18.
  • Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz). Atención del lunes 2 al domingo 8 de marzo, de 9 a 18.
  • Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610). Atención del lunes 2 al domingo 8 de marzo, de 9 a 18.
  • Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez 204). Atención del lunes 2 al domingo 8 de marzo, de 9 a 18.
  • Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael). Atención del lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21.
  • Casa de la Cultura San Martín (9 de Julio y Sarmiento). Atención del lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 9 a 18.
  • Auditorio Municipal de Tunuyán (Leandro Alem 750). Atención del lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21.

La Vendimia 2026 promete un despliegue artístico de gran escala y volverá a reunir a miles de personas en la celebración cultural más importante de Mendoza.

Aún quedan entradas para las repeticiones

Además, el lunes 9 y martes 10 se desarrollarán las noches musicales sin repetición del espectáculo central, con figuras como Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla, Eugenia Quevedo, Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva. Para esas jornadas aún quedan entradas disponibles.

Los precios varían según el sector del Teatro Griego, con valores desde $35.000 y abonos con descuentos para ambas noches.

En detalle, el costo de las entradas por sector es:

  • Malbec, $65.000;
  • Cabernet Sauvignon, $55.000;
  • Chardonnay $35.000;
  • Tempranillo 2, 3 y 4, $55.000;
  • Tempranillo 1 y 5, $45.000;
  • Bonarda, $35.000.

Los abonos para las dos noches tiene un valor de:

  • Malbec, $120.000;
  • Cabernet Sauvignon, $100.000;
  • Chardonnay $60.000;
  • Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000;
  • Tempranillo 1 y 5, $80.000;
  • Bonarda, $60.000.

Quedan pocas semanas

