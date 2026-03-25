Dónde realizar las capacitaciones que exige la DGE a los docentes suplentes

La Dirección General de Escuelas (DGE) actualizó las condiciones para quienes aspiren a cubrir suplencias en los niveles Inicial y Primario. A partir de ahora, será indispensable contar con tres capacitaciones específicas. En caso de no poseerlas al momento de tomar el cargo, el personal docente contará con un plazo máximo de 90 días para presentar las certificaciones correspondientes.

Los tres ejes de formación obligatoria

Las temáticas seleccionadas buscan estandarizar el conocimiento en derechos humanos, género y convivencia escolar:

Ley Micaela: Capacitación centrada en la perspectiva de género y la prevención de la violencia contra las mujeres. Su nombre rinde homenaje a Micaela García y es un requisito transversal para todo el sector público nacional.

Capacitación centrada en la perspectiva de género y la prevención de la violencia contra las mujeres. Su nombre rinde homenaje a Micaela García y es un requisito transversal para todo el sector público nacional. Ley Lucio: Surgida tras el caso de Lucio Dupuy, esta norma establece la formación continua en la protección de los derechos de las infancias, con el objetivo de detectar y prevenir maltratos de manera temprana.

Prevención del Bullying: Un curso diseñado para brindar estrategias legales y pedagógicas ante situaciones de acoso escolar, facilitando herramientas de intervención y seguimiento en el aula.

El proceso de inscripción varía según el curso, pero todos se gestionan de manera digital: