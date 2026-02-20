“¿Dónde estás, corazón?” de Mariana Enríquez tendrá su versión cinematográfica

El relato “¿Dónde estás, corazón?”, de la autora argentina Mariana Enríquez, será llevado a la pantalla grande en una producción que estará dirigida por el cineasta español Marçal Forés. La historia forma parte del libro Los peligros de fumar en la cama, publicado en 2009 y convertido en uno de los títulos más destacados de la escritora.

La productora española AF Films adquirió los derechos para desarrollar el proyecto cinematográfico, que se suma a otras adaptaciones de la obra de Enríquez en distintos formatos audiovisuales. En los últimos años, el universo narrativo de la autora ha despertado un creciente interés en la industria del cine y las series.

El cuento original gira en torno a una joven que, desde pequeña, manifiesta una particular atracción hacia personas gravemente enfermas, especialmente aquellas con afecciones cardíacas. A partir de ese punto de partida, la historia explora temas como la enfermedad, el deseo y la muerte, con el tono inquietante y perturbador que caracteriza la escritura de Enríquez.

La adaptación buscará trasladar a la pantalla el clima oscuro y psicológico que define el relato, reafirmando la presencia internacional de la escritora argentina y el impacto de su obra en el ámbito audiovisual.