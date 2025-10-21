Search
Dónde estará la Garrafa Social esta semana en Tunuyán

Los vecinos de dos distritos podrán acercarse a comprar la Garrafa Social, la cual está subsidiada para que sea más accesible

Continúa el operativo Garrafa Social en el departamento. Esta semana se llevará a cabo la actividad que es coordinada por la Dirección de Desarrollo Social.  La misma  tiene como objetivo facilitar el acceso al gas envasado a familias que lo necesiten.

Cronograma:

  • Colonia Las Rosas: Miércoles 22 de octubre  – 17 horas – Delegación Municipal
  • Vista Flores:  Jueves 25 de septiembre – 17 horas – Polideportivo municipal


Este programa permite acercar un recurso esencial a los hogares. Para acceder a la garrafa, los interesados deben contar con la Ficha APROS, que se tramita presentando fotocopias del DNI de todos los integrantes del grupo familiar. La ficha puede gestionarse en el Anexo Municipal (calle La Argentina) o en la delegación más cercana al domicilio.

El operativo se desarrolla con presencia territorial y coordinación entre equipos municipales, lo que permite llegar a distintas zonas del departamento de manera organizada. La entrega se realiza en puntos estratégicos para facilitar el acceso y evitar traslados innecesarios.

Desde la Municipalidad se recuerda a los vecinos la importancia de contar con la documentación requerida y acercarse en el horario indicado. Estas acciones forman parte de una política pública que busca acompañar a las familias en el cuidado de su economía y garantizar el acceso a servicios básicos.

