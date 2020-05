El actual jurado de “Bake Off Argentina” contó una divertida anécdota que vivió con su ex compañero de programa cuando ambos visitaron una bodega de Mendoza.

El ciclo fue un éxito durante sus dos temporadas. La versión local de MasterChef se emitió por la pantalla de Telefe entre 2014 y 2015, con la conducción de Mariano Peluffo. Y fue allí dónde saltó a la fama Christophe Krywonis, uno de sus más estrictos jurados, quien en la actualidad sigue cumpliendo el mismo rol en otro reality de la emisora: Bake Off Argentina.

Pero parece que esa imagen de hombre serio y responsable que el prestigioso cocinero francés mostraba delante de las cámaras no se mantenía de la misma manera cuando éstas se apagaban. Y, entrevistado por Juan Etchegoyen para Mitre Live, contó una anécdota que vivió junto a su ex compañero de programa, Donato de Santis, un día en el que bebieron de más y no pudieron seguir adelante con la grabación del reality.

Donato de Santis de visitando el proyecto turístico Costa de Anzorena, Tunuyán, Mendoza

“Es una historia muy graciosa. Estábamos en la grabación de MasterChef histórica en Valle de Uco, en Mendoza, y había varios invitados en un memorable asado que fue un caos. A las diez de la mañana me agarró Donato y yo lo seguí a full. Soy francés y a las diez de la mañana se toma vino blanco. Empezamos con una copita, nos sentamos como bacanes. El problema que fue que seguimos con una copita más, otra copita más, otra copita…”, comenzó contando Christophe.

Y continuó su relato diciendo: “A las 12 del mediodía estábamos trabajando bien, pero entonados. Seguimos trabajando y el productor nos preguntaba: ‘¿Qué hacen che, siempre están con una copa?’. Y yo le respondí que no, que estaba todo bien. Cuando termina el programa, los participantes estaban en linea, Mariano Peluffo les hace la devolución. Estábamos Donato, Germán Martitegui y yo. Y estábamos muy ebrios. El productor nos empezó a decir: ‘No puede ser, están mal’. Todavía me sigo riendo de la historia”.

Donato de Santis y Christophe junto a sus compañeros de MasterChef (Foto: Verónica Guerman)

¿Cómo terminó la jornada laboral? “Donato lo agarra al productor y le dice: ‘Nacho, ¿querés que seamos profesionales? Seremos profesionales’. Y ahí estallo de risa igual de alegre que Donato, pero tuvimos que cortar la grabación. No pudimos seguir grabando”, reconoció el chef pasados más de cinco años de aquel episodio.

Lo cierto es que, más allá de que el momento “fue terrible», según el propio Christophe, el francés aseguró que siempre se entendió muy bien con su compañero, que por ser italiano tiene las mismas costumbres europeas que él. «Un lindo recuerdo tenemos todos de ese programa, qué lindo trabajar con gente profesional. Yo aprendí mucho de Donato”, concluyó el chef.