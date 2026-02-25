Search
Donaron tecnología médica para fortalecer el área neonatal del Notti

El equipamiento fue donado por una aseguradora y permitirá fortalecer la atención de recién nacidos que requieren cuidados intensivos.

El Gobierno de Mendoza formalizó la incorporación de nuevo equipamiento destinado al servicio de neonatología del Hospital Pediátrico Dr. Humberto J. Notti, tras aceptar la donación mediante el Decreto N.º 3123, publicado este miércoles en el Boletín Oficial provincial.

La donación fue realizada por la empresa aseguradora Federación Patronal Seguros S.A. y será destinada específicamente al área de cuidados intensivos neonatales del hospital mendocino.

Equipamiento que se incorpora

Según el texto oficial, los bienes donados incluyen:

  • Una incubadora de terapia, con control de temperatura de piel y de aire.
  • Un monitor multiparamétrico, capaz de registrar signos vitales como electrocardiograma (ECG), respiración, temperatura, saturación de oxígeno y presión arterial.

Estos dispositivos fortalecerán la capacidad de respuesta del servicio de neonatología, donde se atienden recién nacidos que requieren atención médica especializada.

La documentación oficial indica que ambos equipos fueron incorporados al inventario provincial siguiendo los procedimientos administrativos vigentes. Además, la normativa establece que las áreas correspondientes deberán registrar estos bienes y notificar a la Contaduría General de la Provincia.

