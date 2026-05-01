Donald Trump le envió una carta al Congreso en la que notifica que la guerra con Irán terminó

Este viernes, dos meses después de que iniciara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, el presidente norteamericano Donald Trump envió una carta al Congreso en la que aseguró que la guerra “ha concluido”. Esto se produjo en el marco en el que diversos sectores políticos estadounidenses habían puesto sobre la mesa la necesidad de solicitar autorización legislativa para mantener el despliegue militar en Medio Oriente.

La definición llegó justo cuando vencía el plazo de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, normativa que obliga al presidente a obtener aval del Congreso para continuar una acción militar o, en su defecto, retirar las tropas. En esa línea, cabe destacar que ese período comenzó a correr el 28 de febrero, cuando Trump notificó formalmente al Legislativo sobre el inicio de las operaciones contra Irán.

En la carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, Trump sostuvo que el plazo ya no aplica porque las hostilidades cesaron semanas atrás. “No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado”, afirmó.

La postura de la Casa Blanca fue respaldada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien sostuvo ante el Congreso que el actual cese al fuego implica que “el reloj de 60 días se pausa o se detiene”.

Sin embargo, legisladores demócratas y especialistas en derecho cuestionaron esa interpretación al advertir que la ley no contempla una “pausa” del plazo. En esa línea se expresó el senador demócrata Tim Kaine, quien afirmó que el estatuto no respalda esa postura, mientras que otros dirigentes remarcaron que Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre Irán, lo que mantiene abierta la tensión en la región.

Antes de viajar a Florida, Trump descartó pedir autorización al Congreso y fue tajante: “Ningún otro presidente lo ha pedido antes. Nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?”.