Donald Trump lanzó una dura advertencia a Milei: “Si no gana las elecciones, no seremos generosos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó un fuerte respaldo a Javier Milei este martes en Washington, pero advirtió que dejarán de apoyar a la Argentina si el mandatario libertario pierde las elecciones de 2027, en una señal política que resonó en toda la región.



El presidente estadounidense ofreció un contundente respaldo al gobierno libertario, al tiempo que lanzó una advertencia sobre el futuro político del país: “Si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina”.

Las declaraciones se produjeron durante un almuerzo oficial en la Casa Blanca, donde ambas comitivas compartieron una mesa de trabajo. Allí, Trump sostuvo que la próxima elección en Argentina “viene pronto y está siendo mirada por el mundo” y destacó la importancia de que el país mantenga el rumbo actual. “La victoria es muy importante. Es fundamental saber si ganará un socialista o no”, expresó el mandatario.

En ese sentido, el presidente norteamericano advirtió que si Milei pierde los comicios de 2027, el sucesor “sería un comunista de extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar”. Por ello, reafirmó que Estados Unidos no será generoso con Argentina en caso de un cambio de signo político.

Durante el almuerzo, Milei agradeció el apoyo de su par y destacó su compromiso con la defensa del “mundo libre” frente al “socialismo del siglo XXI”. “Quiero agradecer el enorme trabajo del secretario Scott Bessent para ayudar a superar el problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos de nuestros opositores”, señaló.

"Si gana vamos a ayudarlo mucho, y si no gana no vamos a perder el tiempo"



Donald Trump aseguró que va a "trabajar mucho" junto a Javier Milei y alertó que en caso de un resultado adverso "tendrán a alguien cuya filosofía no va a permitir hacer a Argentina grande otra vez". pic.twitter.com/Zt6puXp0aH — Corta (@somoscorta) October 14, 2025

El presidente argentino también valoró el respaldo estadounidense en el contexto del swap por US$20.000 millones acordado días atrás, y reiteró que su gobierno “abraza las ideas de la libertad”.

Trump, por su parte, envió un mensaje directo sobre la influencia china en América del Sur. “Quisiera que no hicieran nada con China. Me disgustaría que establezcan acuerdos con las Fuerzas Armadas chinas”, advirtió, marcando distancia frente al avance militar y económico de Beijing en la región.

El encuentro se desarrolló en un clima de fuerte sintonía política entre ambos líderes. Milei llegó a la Casa Blanca a las 14.39 (hora argentina), fue recibido por Trump en la entrada de la residencia oficial, y ambos posaron sonrientes ante las cámaras antes de ingresar al almuerzo.

Según la agenda oficial, tras la reunión el presidente argentino participará en una ceremonia en homenaje a Charlie Kirk, activista estadounidense asesinado el 10 de septiembre, y regresará a Buenos Aires en horas de la noche.