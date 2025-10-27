Donald Trump felicitó otra vez a Javier Milei y habló de un triunfo “aplastante”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje tras el triunfo electoral del espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas. El mandatario norteamericano destacó, desde Japón, que su par argentino “no solo ganó, sino que ganó por mucho”.

Trump calificó la victoria de LLA como “aplastante” y aseguró que el resultado demuestra que la Argentina justificó la confianza que el Gobierno estadounidense depositó en la administración libertaria. “Fue algo grandioso”, expresó el presidente norteamericano, quien volvió a felicitar a Milei por los resultados obtenidos en las elecciones legislativas.

"Fue realmente inesperado tener una victoria así"



Donald Trump felicitó a LLA, destacó el "respaldo" que Estados Unidos le dio al gobierno argentino y reconoció a sus funcionarios por el resultado.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/3RHw835gkI — Corta (@somoscorta) October 27, 2025

Según trascendió, el mandatario estadounidense también vinculó el nivel inesperado del triunfo libertario con la “importante ayuda” que su Gobierno brindó a la Argentina en los últimos meses. En ese sentido, hizo mención al trabajo conjunto entre ambos países y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

“Le doy mucho crédito a Scott Bessent, Jamieson Greer y Marco Rubio, porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica y estamos logrando una posición muy fuerte allí”, sostuvo Trump, al destacar el papel de sus asesores en materia de política exterior y vínculos comerciales, de acuerdo con Noticas Argentinas.

El nuevo gesto de apoyo refuerza la sintonía entre Washington y Buenos Aires, que en los últimos meses consolidaron acuerdos financieros, entre ellos el swap de monedas por 20.000 millones de dólares, y diversas gestiones diplomáticas que fortalecen la cooperación económica y política entre ambos gobiernos.