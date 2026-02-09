Donald Trump destrozó el show de Bad Bunny: “De los peores de la historia”

El Super Bowl 2026 no solo fue noticia por el despliegue deportivo en el Levi’s Stadium, sino por el estallido de una nueva guerra mediática. Fiel a su estilo directo y confrontativo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó sus redes sociales para defenestrar la actuación de Bad Bunny en el entretiempo, marcando una postura drástica frente al show más visto del planeta.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario no se guardó nada: “El espectáculo de medio tiempo fue absolutamente terrible, uno de los peores de la historia”, disparó. Para Trump, la elección del artista boricua y el despliegue escénico no estuvieron a la altura de lo que él considera “la excelencia estadounidense”.

El idioma, el foco del conflicto

Uno de los puntos que más irritó al mandatario fue que el “Conejo Malo” realizara gran parte de su set en español. Trump cuestionó la falta de uso del inglés en un evento de tal magnitud local: “No se entiende nada de lo que dice. Es un insulto a nuestro país y a nuestra cultura”, señaló en sus posteos, que rápidamente se volvieron virales y generaron una ola de comentarios a favor y en contra.

Además de las críticas lingüísticas, el presidente calificó la estética del show como “chabacana” y “poco profesional”, asegurando que la NFL cometió un error garrafal al convocar al máximo exponente del género urbano para la edición número 60 del gran juego.

Una tensión que venía de los Grammy

Este cruce no es aislado. La relación entre el cantante y el líder republicano está en su punto más bajo. Semanas atrás, durante la entrega de los premios Grammy, Bad Bunny había aprovechado su discurso para lanzar dardos contra las políticas migratorias de la actual administración, pidiendo respeto para la comunidad latina.

Incluso, el artista puertorriqueño había anunciado que no realizaría más giras por Estados Unidos durante este año debido al temor de su equipo y de sus fans por los operativos de deportación. La respuesta de Trump en el Super Bowl parece ser la estocada final en una disputa que mezcla la música con la política nacional.